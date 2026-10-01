Refrigerador portátil equipado com alça e rodas

Equipado com rodas silenciosas de PU de 6 polegadas e uma alça dobrável, a série Philips TB8000 é fácil de transportar até o veículo. Basta puxar a alça e transportar como uma pequena mala no aeroporto. O design exclusivo das rodas de 3 raios ajuda a manter o equilíbrio, prevenindo arranhões ou outros danos, além de facilitar a limpeza. As rodas e a alça reforçadas suportam uma carga de até 60 kg e, mesmo totalmente carregadas, podem subir e descer 100 degraus sem deformação ou danos.*1