Registra automaticamente ao ligar o motor

Para garantir que você nunca se esqueça de ligar a câmera, o Philips GoSure 5101 começa a funcionar automaticamente quando você liga o motor. Da mesma forma, o dispositivo desliga automaticamente quando você desliga o motor. Assim, você pode entrar no carro com a certeza de que toda a sua jornada será capturada em detalhes vívidos com alta definição.