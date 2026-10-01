GS510X1
Seu guardião pessoal na estrada
Com alertas Stop & Go integrados, detecção de colisão e avisos de fadiga do motorista, o Philips GoSure 5101 ajuda você a permanecer seguro na estrada.
Lembrete de parada e avanço
Proteção de detecção de colisão
Alerta inteligente de fadiga do motorista
Imagens nítidas de alta definição
Para garantir que você nunca se esqueça de ligar a câmera, o Philips GoSure 5101 começa a funcionar automaticamente quando você liga o motor. Da mesma forma, o dispositivo desliga automaticamente quando você desliga o motor. Assim, você pode entrar no carro com a certeza de que toda a sua jornada será capturada em detalhes vívidos com alta definição.
Equipado com um módulo de sensor G de 3 eixos, o Philips GoSure 5101 detecta movimento e aciona o modo de gravação de emergência. Durante uma colisão que exceda um determinado limite de força, o dispositivo bloqueará o clipe de vídeo, salvando-o em uma pasta segura para evitar a sobregravação.
Quando você está preso no trânsito, é fácil se distrair e não perceber que o carro à frente começou a se mover. Com sensores avançados e um algoritmo de reconhecimento espacial, o Philips GS5101 detecta movimento e alerta sobre o tráfego em movimento à frente, ajudando você a navegar em congestionamentos de forma eficiente e evitar acidentes.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas