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GoSure 5000 seriesGoSure 5101

GS510X1

Seu guardião pessoal na estrada

Com alertas Stop & Go integrados, detecção de colisão e avisos de fadiga do motorista, o Philips GoSure 5101 ajuda você a permanecer seguro na estrada.

Ver todos os benefícios

Os alertas inteligentes para motoristas mantêm sua segurança

Seu guardião pessoal na estrada

  • Lembrete de parada e avanço

  • Proteção de detecção de colisão

  • Alerta inteligente de fadiga do motorista

  • Imagens nítidas de alta definição

Registra automaticamente ao ligar o motor

Para garantir que você nunca se esqueça de ligar a câmera, o Philips GoSure 5101 começa a funcionar automaticamente quando você liga o motor. Da mesma forma, o dispositivo desliga automaticamente quando você desliga o motor. Assim, você pode entrar no carro com a certeza de que toda a sua jornada será capturada em detalhes vívidos com alta definição.

O detector de colisão do sensor G protege as evidências vitais do vídeo

Equipado com um módulo de sensor G de 3 eixos, o Philips GoSure 5101 detecta movimento e aciona o modo de gravação de emergência. Durante uma colisão que exceda um determinado limite de força, o dispositivo bloqueará o clipe de vídeo, salvando-o em uma pasta segura para evitar a sobregravação.

O lembrete de parada e avanço ajuda a evitar acidentes frustrantes

Quando você está preso no trânsito, é fácil se distrair e não perceber que o carro à frente começou a se mover. Com sensores avançados e um algoritmo de reconhecimento espacial, o Philips GS5101 detecta movimento e alerta sobre o tráfego em movimento à frente, ajudando você a navegar em congestionamentos de forma eficiente e evitar acidentes.

Especificações técnicas

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Críticas

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