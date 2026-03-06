Descontinuado
LR6P4B/59
Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia
Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.
AA
Alcalina
A Philips oferece um portfólio completo com as baterias usadas com mais freqüência (AA, AAA, C, D, 9V) em embalagens variadas para atender às suas necessidades.
Essas baterias Philips são seguramente livres de metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio, mercúrio e chumbo.
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.
Críticas
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.