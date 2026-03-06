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Descontinuado

Power AlkalineBateria

LR6P16B/59

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.

Ver todos os benefícios

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

  • AA

  • Alcalina

Instruções de uso universais e fáceis de entender

Os símbolos universais na embalagem explicam sobre como e onde as pilhas podem/devem ser usadas.

O desempenho da pilha permanece o mesmo por até 10 anos

Todas as pilhas sofrem perda de energia quando não estão em uso. Garantimos que a pilha contenha pelo menos 80% de sua energia inicial dentro do prazo de validade.

A linha completa garante uma bateria específica para cada necessidade

A Philips oferece um portfólio completo com as baterias usadas com mais freqüência (AA, AAA, C, D, 9V) em embalagens variadas para atender às suas necessidades.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.