Descontinuado
LR6P10BP/59
Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia
Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.
AA
Alcalina
A tecnologia alcalina assegura energia para dispositivos com elevados níveis de consumo.
Estas pilhas da Philips têm a garantia de que estão isentas de metais pesados perigosos, como cádmio, mercúrio e chumbo.
Símbolos universais na embalagem explicam como e onde um produto pode e deve ser usado.
Críticas
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.