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Descontinuado

Power AlkalineBateria

LR03P1F/00

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.

Ver todos os benefícios

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

  • AAA

  • Alcalina

As baterias alcalinas Philips contêm 0% de cádmio, mercúrio e chumbo

Essas baterias Philips são seguramente livres de metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio, mercúrio e chumbo.

O desempenho da pilha permanece o mesmo por até 10 anos

Todas as pilhas sofrem perda de energia quando não estão em uso. Garantimos que a pilha contenha pelo menos 80% de sua energia inicial dentro do prazo de validade.

A linha completa garante uma bateria específica para cada necessidade

A Philips oferece um portfólio completo com as baterias usadas com mais freqüência (AA, AAA, C, D, 9V) em embalagens variadas para atender às suas necessidades.

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