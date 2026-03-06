Descontinuado
LR03P1F/00
Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia
Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.
AAA
Alcalina
Essas baterias Philips são seguramente livres de metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio, mercúrio e chumbo.
Todas as pilhas sofrem perda de energia quando não estão em uso. Garantimos que a pilha contenha pelo menos 80% de sua energia inicial dentro do prazo de validade.
A Philips oferece um portfólio completo com as baterias usadas com mais freqüência (AA, AAA, C, D, 9V) em embalagens variadas para atender às suas necessidades.
Críticas