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Descontinuado

Power AlkalineBateria

LR03P16B/59

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.

Ver todos os benefícios

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

  • AAA

  • Alcalina

Instruções de uso universais e fáceis de entender

Os símbolos universais na embalagem explicam sobre como e onde as pilhas podem/devem ser usadas.

As baterias alcalinas Philips contêm 0% de cádmio, mercúrio e chumbo

Essas baterias Philips são seguramente livres de metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio, mercúrio e chumbo.

Conte com o parceiro de logística, Green Eletron, para descartar a bateria

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Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.

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