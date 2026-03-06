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Descontinuado

Power AlkalineBateria

LR03P10BP/59

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.

Ver todos os benefícios

Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia

  • AAA

  • Alcalina

A tecnologia alcalina é ideal para dispositivos que gastam muita energia

A tecnologia alcalina assegura energia para dispositivos com elevados níveis de consumo.

As pilhas alcalinas da Philips contêm 0% de cádmio, mercúrio e chumbo

Estas pilhas da Philips têm a garantia de que estão isentas de metais pesados perigosos, como cádmio, mercúrio e chumbo.

Instruções de utilização sem idioma fáceis de compreender

Símbolos universais na embalagem explicam como e onde um produto pode e deve ser usado.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Avisos legais

  1. Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.