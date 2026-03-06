Descontinuado
LR036P20BP/59
Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia
Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.
AAA/AA
Alcalina
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.
Todas as pilhas sofrem perda de energia quando não estão em uso. Garantimos que a pilha contenha pelo menos 80% de sua energia inicial dentro do prazo de validade.
A tecnologia Alkaline garante o fornecimento de energia para dispositivos de alto consumo.
Críticas
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.