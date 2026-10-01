Descontinuado
LPL24X1
Veja melhor, trabalhe melhor
A lâmpada LED de capô da Philips fornece uma saída de luz potente de 900 lumens para garantir a iluminação total da sua área de trabalho. Com sua montagem telescópica ajustável, a lâmpada LED de capô iluminará qualquer motor ou compartimento interior.
LED de alta qualidade
Embalagem com: 1
Suporte telescópico com ganchos
Design ultrafino
O amplo ângulo de feixe de 100° permitirá que você se concentre nos pontos específicos e forneça a quantidade certa de luz que você precisa.
O estojo resistente foi projetado para um ambiente de trabalho pesado e está em conformidade com o IK07
Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros, com tampa macia que protege a pintura do veículo para posicionamento fácil e flexível durante o trabalho.
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Críticas