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Descontinuado

LED Inspection lampsLâmpada de capô cabeada CBL50

LPL24X1

Veja melhor, trabalhe melhor

A lâmpada LED de capô da Philips fornece uma saída de luz potente de 900 lumens para garantir a iluminação total da sua área de trabalho. Com sua montagem telescópica ajustável, a lâmpada LED de capô iluminará qualquer motor ou compartimento interior.

Ver todos os benefícios

Ferramenta de iluminação profissional

Veja melhor, trabalhe melhor

  • LED de alta qualidade

  • Embalagem com: 1

  • Suporte telescópico com ganchos

  • Design ultrafino

Amplo ângulo de feixe: até 100°

Amplo ângulo de feixe: até 100°

O amplo ângulo de feixe de 100° permitirá que você se concentre nos pontos específicos e forneça a quantidade certa de luz que você precisa.

Acondicionamento de alumínio resistente

Acondicionamento de alumínio resistente

O estojo resistente foi projetado para um ambiente de trabalho pesado e está em conformidade com o IK07

Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros

Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros

Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros, com tampa macia que protege a pintura do veículo para posicionamento fácil e flexível durante o trabalho.

Especificações técnicas

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