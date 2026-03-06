Descontinuado
L3/00
Cancelamento de ruído Pro+
Som natural e balanceado
Design premium em couro
38 horas de reprodução
Desde o som até os materiais, esses fones de ouvido over-ear wireless com acabamento fechado foram desenvolvidos para você mergulhar profundamente na música. Não importa o tamanho ou o formato da cabeça, as almofadas auriculares macias com memória elástica se ajustam perfeitamente, e a música pausa quando você tira os fones do ouvido.
Os drivers perfeitamente ajustados desses fones de ouvido certificados para áudio de alta resolução oferecem um som maravilhosamente balanceado, esteja o ANC ligado ou desligado. Os graves são fortes e impactantes, sem ser exagerados. As frequências médias são encorpadas e suaves. As altas frequências são cristalinas nos detalhes.
Ouça no volume perfeito, onde quer que você esteja. O cancelamento de ruído adaptável usa um microfone externo e um microfone interno para filtrar sons indesejados, deixando você livre para se deixar envolver pelo som completamente. O Modo de reconhecimento permite que você se reconecte ao mundo quando precisar.
Críticas
Google é uma marca registrada da Google LLC. O Google Fast Pair não está disponível em determinados idiomas e países.
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.