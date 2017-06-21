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Descontinuado

Philips Fidelio FidelioFone de ouvido com microfone

L2BO/00

3.3
| (8) Críticas

2 Prémios

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Os fones de ouvido Fidelio L2 com microfone combinam os mais altos padrões em termos de som e conforto para qualidade sonora legítima. Desenvolvido por especialistas para garantir som natural e qualidade original, pensando em seu conforto.
Ver todos os benefícios

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  • Áudio de alta resolução

  • Over-ear

  • Espumas confortáveis Deluxe

  • Design plano dobrável

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que no formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do Áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.

Drivers das Caixas acústicas de neodímio ventilados para alta definição

Drivers das Caixas acústicas de neodímio ventilados para alta definição

Os drivers de neodímio respondem a todas as dinâmicas musicais. O design inclui ventilação central, que acentua a parte intermediária e as baixas frequências, produzindo energia acústica que estende os graves controlados e as frequências de som moderadas. Sem contar a bonina de voz leve, que proporciona agilidade de resposta do sistema a fim de ajustar ao ritmo da música e oferecer alta definição sonora.

Caixas acústicas testadas cuidadosamente para o melhor balanço sonoro

Caixas acústicas testadas cuidadosamente para o melhor balanço sonoro.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-612379
  • Award image AWARD-961264

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

8

Críticas

21/06/2017

Brasil

Brasil

Produto de qualidade, confortável e som real

Produto muito confortável, o som é bem limpo e real, os graves não atrapalham a qualidade do som mas também não é tão baixo. Só precisa ter um pouco de cuidado com a hidratação dos componentes de couro por sua difícil reposição se desgastar e precisar trocar! Quando comprei gostei dos preços oferecidos pela Philips Brazil e esse foi um dos motivos que me atraiu para a compra junto com a qualidade dos materiais de construção!

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Esta avaliação foi feita para Fidelio L2BO Headphones with mic

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24/03/2016

Brasil

Brasil

Excelente

Eu já havia visto muitos reviews, brasileiros e estrangeiros, sobre o L2. Resolvi comprá-lo apostando nisso e tive uma grata surpresa. A linha Fidelio da Philips é mais voltada para o público audiófilo e, com isso, a empresa presa por entregar um produto mais refinado tando em sonoridade quanto em acabamento. O L2 não foge a essa regra, muito pelo contrário. Possui um acabamento que, de cara, chama a atenção com peças em alumínio, couro e tecido. Belíssimo. Um item que me chamou bastante atenção foram os cabos (ele vem com dois, com conectores distintos) revestidos em tecido muito bem acabado, o que ainda passa um ar de resistência e durabilidade. As espumas são grandes e macias, moldando-se perfeitamente. Quanto ao som, o L2 se mostrou bastante equilibrado. Não é o tipo de fone que indicaria para quem procura frequências graves que se sobressaiam, porém isso não quer dizer que ele não responda bem nessa faixa. Muito pelo contrário: os graves estão bem definidos e presentes, mas sem "esmagar" as outras frequências. São bem "redondos". Os agudos são bem cristalinos, sem serem irritantes. Os médios se comportam de uma forma mais baixa, se comparada ao meu Audio Technica M50x, porém bem equilibrada. Outra característica importante é o fato do L2 ser um semi-open, o que o deixa com uma espacialidade bem agradável. No geral eu diria que o fone é bastante balanceado e entrega uma assinatura excepcional. Talvez o único ponto negativo fique por conta do peso, que reflete no incômodo em cima da cabeça quando se passa muito tempo com ele. O L2 é um excelente fone para quem procura algo mais balanceado.

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02/09/2019

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Fone com boa relação custo/benefício

Escolhi este modelo por possuir boas avaliações em testes de especialistas. Minha experiência com esse fone está acima de qualquer aparelho utilizado por mim anteriormente. O acabamento da cobertura da espuma desgasta com o passar do tempo, um cuidado que o fabricante deve ter na confecção do material. Após 1 ano substitui os earcups para prolongar a utilização do fone.

Prós

Ótimas respostas de frequência

Contras

Desgaste das espumas do fone

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