Eu já havia visto muitos reviews, brasileiros e estrangeiros, sobre o L2. Resolvi comprá-lo apostando nisso e tive uma grata surpresa. A linha Fidelio da Philips é mais voltada para o público audiófilo e, com isso, a empresa presa por entregar um produto mais refinado tando em sonoridade quanto em acabamento. O L2 não foge a essa regra, muito pelo contrário. Possui um acabamento que, de cara, chama a atenção com peças em alumínio, couro e tecido. Belíssimo. Um item que me chamou bastante atenção foram os cabos (ele vem com dois, com conectores distintos) revestidos em tecido muito bem acabado, o que ainda passa um ar de resistência e durabilidade. As espumas são grandes e macias, moldando-se perfeitamente. Quanto ao som, o L2 se mostrou bastante equilibrado. Não é o tipo de fone que indicaria para quem procura frequências graves que se sobressaiam, porém isso não quer dizer que ele não responda bem nessa faixa. Muito pelo contrário: os graves estão bem definidos e presentes, mas sem "esmagar" as outras frequências. São bem "redondos". Os agudos são bem cristalinos, sem serem irritantes. Os médios se comportam de uma forma mais baixa, se comparada ao meu Audio Technica M50x, porém bem equilibrada. Outra característica importante é o fato do L2 ser um semi-open, o que o deixa com uma espacialidade bem agradável. No geral eu diria que o fone é bastante balanceado e entrega uma assinatura excepcional. Talvez o único ponto negativo fique por conta do peso, que reflete no incômodo em cima da cabeça quando se passa muito tempo com ele. O L2 é um excelente fone para quem procura algo mais balanceado.