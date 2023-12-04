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Descontinuado

Philips SonicareAirFloss Ultra

HX8332/01

4.4
| (23) Críticas
Garantia de gengivas mais saudáveis em 2 semanas*
Para quem não usa fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira fácil para limpar entre os dentes com eficácia. O AirFloss Ultra pode ser usado com enxaguante bucal ou água. Comprovado clinicamente por ser tão eficaz quanto o fio dental para a saúde da gengiva.**&lt;br>
Ver todos os benefícios

Desenvolvido para quem não usa fio dental regularmente

Garantia de gengivas mais saudáveis em 2 semanas*

  • 2 refis

Até 99,9% de remoção da placa bacteriana***

Até 99,9% de remoção da placa bacteriana***

O AirFloss Ultra remove até 99,9% da placa bacteriana de áreas tratadas.***

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Tecnologia de microgotículas de ar pressurizado

Nossos resultados clinicamente comprovados são obtidos com nossa tecnologia exclusiva que combina ar e enxaguante bucal ou água para limpar intensa e suavemente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Uma maneira fácil de começar um hábito saudável

Uma maneira fácil de começar um hábito saudável

A limpeza interproximal é muito importante para a saúde bucal completa. A AirFloss Ultra é uma maneira fácil de limpar mais profundamente entre os dentes e ajuda a criar um hábito saudável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

23

Críticas

04/12/2023

Brasil

Brasil

RECOMENDO

Simplesmente fantástico! Além de muito prático, eficiente.

Prós

A carga da bateria dura muito. Limpa muito bem.

Contras

Só demora um pouco para carregar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8332/01 AirFloss Ultra

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8332/01 AirFloss Ultra

18/07/2020

Brasil

Brasil

O melhor!

Assim como deixei minha avaliação sobre o barbeador, faço questão de vir elogiar o Airfloss também. Utilizei um irrigador oral de outra marca e molhava todo o banheiro, sendo necessário fechar a boca em volta do mesmo e ter bastante prática com o jato contínuo. Já com o Airfloss esse problema acabou! Os jatos pausados, misturando a agua com ar, é sensacional, sem contar que o aparelho possui um belo design. Muito satisfeito com os produtos Philips, virei fã da marca. Obrigado!

Prós

Jatos pausados e precisos, boa bateria, design atrativo, limpeza bucal rápida e eficiente.

Contras

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para HX8332/01 AirFloss Ultra

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20/05/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

ótimo produto

[Employee of philipsglobal] ótimo produto, muito mais pratico do que o fio dental e limpa muito bem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8332/01 AirFloss Ultra

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Esta avaliação foi feita para HX8332/01 AirFloss Ultra

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Avisos legais

  1. ou seu dinheiro de volta

  2. quando usado com uma escova de dentes manual e enxaguante bucal em pacientes com gengivite leve a moderada; o AirFloss foi feito para ajudar as pessoas que não usam fio dental regularmente a desenvolverem uma rotina diária de limpeza interdental saudável.

  3. A partir das áreas tratadas em um estudo realizado em laboratório. Os resultados reais na boca podem variar

  4. AirFloss Ultra e Pro são o mesmo produto, mas podem receber nomes diferentes, dependendo do país e do canal.

  5. dependendo do ajuste de jato usado