Descontinuado
HX8332/01
2 refis
O AirFloss Ultra remove até 99,9% da placa bacteriana de áreas tratadas.***
Nossos resultados clinicamente comprovados são obtidos com nossa tecnologia exclusiva que combina ar e enxaguante bucal ou água para limpar intensa e suavemente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
A limpeza interproximal é muito importante para a saúde bucal completa. A AirFloss Ultra é uma maneira fácil de limpar mais profundamente entre os dentes e ajuda a criar um hábito saudável.
4.4
de 5
23
Críticas
Relux Pinturas
04/12/2023
Brasil
RECOMENDO
Simplesmente fantástico! Além de muito prático, eficiente.
Prós
A carga da bateria dura muito. Limpa muito bem.
Contras
Só demora um pouco para carregar.
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Esta avaliação foi feita para HX8332/01 AirFloss Ultra
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BlueRanger
18/07/2020
Brasil
O melhor!
Assim como deixei minha avaliação sobre o barbeador, faço questão de vir elogiar o Airfloss também. Utilizei um irrigador oral de outra marca e molhava todo o banheiro, sendo necessário fechar a boca em volta do mesmo e ter bastante prática com o jato contínuo. Já com o Airfloss esse problema acabou! Os jatos pausados, misturando a agua com ar, é sensacional, sem contar que o aparelho possui um belo design. Muito satisfeito com os produtos Philips, virei fã da marca. Obrigado!
Prós
Jatos pausados e precisos, boa bateria, design atrativo, limpeza bucal rápida e eficiente.
Contras
Nenhuma
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kasjfksdjfafakdsçf
20/05/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
ótimo produto
[Employee of philipsglobal] ótimo produto, muito mais pratico do que o fio dental e limpa muito bem
Sim, eu recomendo este produto
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ou seu dinheiro de volta
quando usado com uma escova de dentes manual e enxaguante bucal em pacientes com gengivite leve a moderada; o AirFloss foi feito para ajudar as pessoas que não usam fio dental regularmente a desenvolverem uma rotina diária de limpeza interdental saudável.
A partir das áreas tratadas em um estudo realizado em laboratório. Os resultados reais na boca podem variar
AirFloss Ultra e Pro são o mesmo produto, mas podem receber nomes diferentes, dependendo do país e do canal.
dependendo do ajuste de jato usado