Descontinuado
HTS5593/98
Potente som surround de cinema com graves profundos
Leve a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "bassipes" duplos, som surround potente de 1000 W RMS e excelente reprodução de disco Blu-ray 3D.
Som Double Bass
Blu-ray 3D
O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.
As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.
3.7
de 5
24
Críticas
Serjhones
18/10/2016
Brasil
Excelente produto
Meu grande problema é que não consigo uma assistência técnica para arrumá-lo, ele parou de funcionar e não tem cristo que arrume. Peço ajuda de vocês para solucionar meu problema. Faço isso tudo, pois gosto da marca e do aparelho, caso contrário já teria comprado outro de outra marca. obrigado
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Carlosdc
12/06/2013
Brasil
Otimo produto
É um ótimo produto, uma ótima qualidade todo do melhor só um problema comprei o adaptador Wi-Fi só que nas configurações do aparelho ñ têm configuração para rede Wi-Fi só para rede com fio ... ate agora ñ consegui resolver este problema já entrei em contato e já tentei atualizar o aparelho mais sem resultados ... a versão do software q esta no site é para o aparelho HTS_5563 e ñ para o aparelho HTS_5593. Poderiam atualizar o software .... fora isso o aparelho e fantástico.
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Admiradordesomanonimo1
21/04/2013
Brasil
Comprador verificado
O produto veio a somar as minhas necessidades de home theater com excelente resultado.
O produto mostrou ser excelente quando conectei a TV e com digital receiver proporcionando um som de alta qualidade. O seu desempenho sozinho também se mostrou excelente quanto a imagem e som. Porém, quanto a INTERNET ainda não obtive os melhores resultados, pois, há necessidades de atualizações que entendo ser muito complicada a sua execução. As caixas traseiras sem fio, foi de fácil conexão e desempenham um papel excelente, e faz com que me pergunte por que a Philips não fez os mesmo com as demais caixas dianteiras.
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