ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto

Descontinuado

Sistema de Home Theater 5.1

HTS5593/12

3.7

| (24) Críticas

Potente som surround de cinema com graves profundos

Aprimore sua experiência de entretenimento doméstico com o sistema de Home cinema HTS5563 da Philips. Os alto-falantes com ''basspipes'' duplos oferecem potente som surround de 1000W e reprodução de 3D Blu-ray Disc impressionante.

Ver todos os benefícios

Obcecados por som

Potente som surround de cinema com graves profundos

  • Som Double Bass

  • Blu-ray 3D

Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som

Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som

Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes.

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

-

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

24

Críticas

18/10/2016

Brasil

Brasil

Excelente produto

Meu grande problema é que não consigo uma assistência técnica para arrumá-lo, ele parou de funcionar e não tem cristo que arrume. Peço ajuda de vocês para solucionar meu problema. Faço isso tudo, pois gosto da marca e do aparelho, caso contrário já teria comprado outro de outra marca. obrigado

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

12/06/2013

Brasil

Brasil

Otimo produto

É um ótimo produto, uma ótima qualidade todo do melhor só um problema comprei o adaptador Wi-Fi só que nas configurações do aparelho ñ têm configuração para rede Wi-Fi só para rede com fio ... ate agora ñ consegui resolver este problema já entrei em contato e já tentei atualizar o aparelho mais sem resultados ... a versão do software q esta no site é para o aparelho HTS_5563 e ñ para o aparelho HTS_5593. Poderiam atualizar o software .... fora isso o aparelho e fantástico.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

21/04/2013

Brasil

Brasil

Comprador verificado

O produto veio a somar as minhas necessidades de home theater com excelente resultado.

O produto mostrou ser excelente quando conectei a TV e com digital receiver proporcionando um som de alta qualidade. O seu desempenho sozinho também se mostrou excelente quanto a imagem e som. Porém, quanto a INTERNET ainda não obtive os melhores resultados, pois, há necessidades de atualizações que entendo ser muito complicada a sua execução. As caixas traseiras sem fio, foi de fácil conexão e desempenham um papel excelente, e faz com que me pergunte por que a Philips não fez os mesmo com as demais caixas dianteiras.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.