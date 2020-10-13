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Descontinuado

Immersive SoundSistema de Home Theater 5.1

HTS5563/98

3.3

| (50) Críticas

Potente som surround de cinema com graves profundos

Leve toda a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "bassipes" duplos, som surround potente de 1000W e reprodução de disco Blu-ray 3D envolvente.

Ver todos os benefícios

Obcecados por som

Potente som surround de cinema com graves profundos

  • Som Double Bass

  • Blu-ray 3D

Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluído a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.

Hub HDMI para conectar dispositivos HDMI e obter som e imagem perfeitos

Hub HDMI para conectar dispositivos HDMI e obter som e imagem perfeitos

O hub HDMI dispõe de portas HDMI adicionais para conectar outros dispositivos (como console de jogos ou decodificador HD) ao Sistema de Home Theater sem complicação. Ao conectar dispositivos outros dispositivos ao Hub HDMI, o entretenimento fica ainda melhor, com som e imagem em alta definição!

Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

50

Críticas

13/10/2020

Brasil

Brasil

Exxecelente home Theatro

Ótimo tem três saídas HDMI basta saber usar. ligando mais dois aparelhos na saída HDMI.

Prós

Tem várias saídas de áudio e vídeo e três HDMI.

Contras

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Esta avaliação foi feita para HTS5563 Sistema de Home Theater 5.1

Data de uso 2020-09-13

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Data de uso 2020-09-13

09/02/2016

Brasil

Brasil

Produto completo

Ótimo som, roda diversos formatos de vídeo. Infelizmente não e compatível com apps do google play.

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18/12/2013

Brasil

Brasil

exelente produto muito bonito

Fácil utilização, fácil instalação, manual bem detalhado e de fácil entendimento e muita qualidade de som. Para quem quer qualidade ai esta um excelente produto.

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