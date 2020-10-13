Descontinuado
HTS5563/98
Potente som surround de cinema com graves profundos
Leve toda a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "bassipes" duplos, som surround potente de 1000W e reprodução de disco Blu-ray 3D envolvente.
Som Double Bass
Blu-ray 3D
O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluído a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.
O hub HDMI dispõe de portas HDMI adicionais para conectar outros dispositivos (como console de jogos ou decodificador HD) ao Sistema de Home Theater sem complicação. Ao conectar dispositivos outros dispositivos ao Hub HDMI, o entretenimento fica ainda melhor, com som e imagem em alta definição!
3.3
de 5
50
Críticas
Gieneshio
13/10/2020
Brasil
Exxecelente home Theatro
Ótimo tem três saídas HDMI basta saber usar. ligando mais dois aparelhos na saída HDMI.
Prós
Tem várias saídas de áudio e vídeo e três HDMI.
Contras
Ainda não ver.
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Data de uso 2020-09-13
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Data de uso 2020-09-13
Sergio37
09/02/2016
Brasil
Produto completo
Ótimo som, roda diversos formatos de vídeo. Infelizmente não e compatível com apps do google play.
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jd51
18/12/2013
Brasil
exelente produto muito bonito
Fácil utilização, fácil instalação, manual bem detalhado e de fácil entendimento e muita qualidade de som. Para quem quer qualidade ai esta um excelente produto.
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