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Descontinuado

HTS5561 5.1 Home theater

HTS5561/12

3.9

| (58) Críticas

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As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo

As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo

As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Opção de caixas de som traseiras sem fio para um ambiente sem desordem

Opção de caixas de som traseiras sem fio para um ambiente sem desordem

As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.

Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente

Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

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Críticas

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3.9

de 5

58

Críticas

30/12/2019

Brasil

Brasil

Satisfação

Pela poténcia sonóra e caracteristicas damarca philips. que ja conheço desde os témpos dos eltrofones. anos 70

Prós

Emociona Pela Poténcia de audio e responde em segundos nos volume do controle ou no toque digital

Contras

Apénas a bandeja muito fragil e as vezes não ejeta acontece morosidade na leitura(Carregaménto)das midias

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS5561 Sistema de Home Theater 5.1

Data de uso 2017-12-30

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Data de uso 2017-12-30

17/04/2013

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelete

O Som e o Áudio são ótimos, o produto é compatível com todas as mídias. graças a suas caixas acústicas 3D. consigo assistir filmes em alta performasse.

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Esta avaliação foi feita para HTS5561 Home Theater 5.1

Sim, eu recomendo este produto

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07/09/2012

Brasil

Brasil

Aparelho com ótima qualidade de som e imagem , funcional e com ótimo design.

É um aparelho que corresponde as expectativas. Aparelho com ótima qualidade de som e imagem, funcional e com ótimo design. Resumindo eu recomendo !!!

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