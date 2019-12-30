Descontinuado
HTS5561/12
As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.
As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.
Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.
3.9
de 5
58
Críticas
robson antonio
30/12/2019
Brasil
Satisfação
Pela poténcia sonóra e caracteristicas damarca philips. que ja conheço desde os témpos dos eltrofones. anos 70
Prós
Emociona Pela Poténcia de audio e responde em segundos nos volume do controle ou no toque digital
Contras
Apénas a bandeja muito fragil e as vezes não ejeta acontece morosidade na leitura(Carregaménto)das midias
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5561 Sistema de Home Theater 5.1
Data de uso 2017-12-30
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2017-12-30
jcampos40
17/04/2013
Brasil
Comprador verificado
Excelete
O Som e o Áudio são ótimos, o produto é compatível com todas as mídias. graças a suas caixas acústicas 3D. consigo assistir filmes em alta performasse.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Hailton
07/09/2012
Brasil
Aparelho com ótima qualidade de som e imagem , funcional e com ótimo design.
É um aparelho que corresponde as expectativas. Aparelho com ótima qualidade de som e imagem, funcional e com ótimo design. Resumindo eu recomendo !!!
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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