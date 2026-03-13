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Um espremedor de frutas com seletor de polpa para você ajustar a quantidade de polpa desejada no suco.
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Por que o esprem. frutas Philips gira em ambas dir.?
Como funciona o seletor de polpa do espremedor de frutas Philips?
Posso colocar as peças do espremedor de frutas Philips na lava-louças?
O cone do espremedor de frutas Philips não gira continuamente
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