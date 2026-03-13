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Espremedor de frutas

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EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro, 635.2 kB
  • 13 March 2026

Um espremedor de frutas com seletor de polpa para você ajustar a quantidade de polpa desejada no suco.

  • PDF ficheiro
  • 29 September 2026

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