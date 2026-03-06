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  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.
  • Toda a sua nutrição em um liquidificador.

Descontinuado

Linha DailyLiquidificador

HR2141/92

Toda a sua nutrição em um liquidificador.

Domine qualquer receita com o liquidificador para uso diário Philips. A exclusiva tecnologia ProBlend 4 cria as condições perfeitas para uma mistura rápida e suave.

Ver todos os benefícios

Para preparar tudo o que você precisa, com rapidez e facilidade.

Toda a sua nutrição em um liquidificador.

  • 550 W

  • Copo de plástico de 2 L

  • Duas velocidades + pulsar

  • Tecnologia ProBlend

Feito com materiais livres de BPA

Feito com materiais livres de BPA

Este liquidificador para uso diário Philips é feito com materiais livres de BPA.

O sensor MTP evita o superaquecimento do motor

O sensor MTP evita o superaquecimento do motor

O sensor especial Motor Thermo Protection (MTP) foi projetado para evitar o superaquecimento do motor e protege contra condições de sobrecarga durante o uso.

Função Maionese: coloque óleo aos poucos

Função Maionese: coloque óleo aos poucos

Abertura exclusiva da tampa para derramar óleo aos poucos e fazer a maionese perfeita.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Quando comparado ao modelo anterior RI2001

  2. Capacidade de 1,5 L