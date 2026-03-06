Descontinuado
HR2141/92
Toda a sua nutrição em um liquidificador.
Domine qualquer receita com o liquidificador para uso diário Philips. A exclusiva tecnologia ProBlend 4 cria as condições perfeitas para uma mistura rápida e suave.
550 W
Copo de plástico de 2 L
Duas velocidades + pulsar
Tecnologia ProBlend
Este liquidificador para uso diário Philips é feito com materiais livres de BPA.
O sensor especial Motor Thermo Protection (MTP) foi projetado para evitar o superaquecimento do motor e protege contra condições de sobrecarga durante o uso.
Abertura exclusiva da tampa para derramar óleo aos poucos e fazer a maionese perfeita.
Críticas
Quando comparado ao modelo anterior RI2001
Capacidade de 1,5 L