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Este liquidificador Philips é perfeito para servir diversos pratos todos os dias. Prepare seus próprios sucos frescos, sopas caseiras ou crie smoothies nutritivos. Com 600 W de potência, diversos ajustes de velocidade e triturador, as possibilidades são infinitas.
Todas (1)
Posso colocar líquidos ferventes no copo do liquidificador Philips?
Unidade de lâminas
O que faço para impedir que a polpa ou as peles de sucos de frutas caiam na bebida?
O copo do liquidificador está vazando. O que devo fazer?
O liquidificador Philips fica bloqueado durante o processamento
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