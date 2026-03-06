Descontinuado
HR2067/56
Alimentos frescos todos os dias
Este liquidificador Philips é perfeito para servir diversos pratos todos os dias. Prepare seus próprios sucos frescos, sopas caseiras ou crie smoothies nutritivos. Com 600 W de potência, diversos ajustes de velocidade e triturador, as possibilidades são infinitas.
600 W
Copo de plástico de 2 L
com triturador e filtro
5 velocidades e função pulsar
Triture rapidamente nozes e grãos encaixando o triturador.
Suco livre de sementes com este prático filtro.
Triture gelo com este simples botão.
Críticas