Perfeito para todo tipo de cozinha

O liquidificador mais compacto do mundo com tamanho perfeito. O formato especial da jarra armazena-se sobre a base e faz com ele tenha metade do tamanho dos liquidificadores convencionais e seja extremamente fácil de guardar. O desempenho é impressionante, com a lâmina de 5 pontas e motor de 400W