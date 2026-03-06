Descontinuado
HR2024/70
Perfeito para todo tipo de cozinha
O liquidificador mais compacto do mundo com tamanho perfeito. O formato especial da jarra armazena-se sobre a base e faz com ele tenha metade do tamanho dos liquidificadores convencionais e seja extremamente fácil de guardar. O desempenho é impressionante, com a lâmina de 5 pontas e motor de 400W
400W RMS
Copo de plástico de 1,75 L
com filtro
Fácil armazenamento
Ocupa metade do espaço dos liquidificadores convencionais porque a jarra se encaixa na base.
Evite quebras com este copo de plástico reforçado.
Armazene o cabo no acondicionamento para guardar seu liquidificador de forma prática em sua cozinha.
Críticas