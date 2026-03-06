Descontinuado
HR1853/55
Sucos saudáveis e fáceis de fazer
Nunca foi tão fácil preparar sucos. A juicer Philips HR1853/55 de 550W com bocal de alimentação extralargo absorve frutas, legumes e verduras por inteiro ou em pedaços grandes. Ela também tem uma jarra de suco que mantém o suco fresco por mais tempo.
550 W
1,5L
Bocal largo
O bocal de alimentação extralargo absorve frutas, legumes e verduras por inteiro ou em pedaços grande.
Mantenha o suco fresco por mais tempo após prepará-lo com a jarra de suco de 700ml.
O coletor de polpa de 1,5L e a jarra de suco de 700ml permitem que você faça mais suco de uma só vez.
Críticas