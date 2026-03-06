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Descontinuado

Linha VivaCentrífuga

HR1853/55

Sucos saudáveis e fáceis de fazer

Nunca foi tão fácil preparar sucos. A juicer Philips HR1853/55 de 550W com bocal de alimentação extralargo absorve frutas, legumes e verduras por inteiro ou em pedaços grandes. Ela também tem uma jarra de suco que mantém o suco fresco por mais tempo.

Ver todos os benefícios

Não precisa picar nada. Saboreie o suco sem trabalho nenhum!

Sucos saudáveis e fáceis de fazer

  • 550 W

  • 1,5L

  • Bocal largo

Graças ao bocal de alimentação extralargo você não precisa picar quase nada

Graças ao bocal de alimentação extralargo você não precisa picar quase nada

O bocal de alimentação extralargo absorve frutas, legumes e verduras por inteiro ou em pedaços grande.

A jarra de suco mantém o suco fresco por mais tempo

A jarra de suco mantém o suco fresco por mais tempo

Mantenha o suco fresco por mais tempo após prepará-lo com a jarra de suco de 700ml.

Recipientes extralargos para mais suco

O coletor de polpa de 1,5L e a jarra de suco de 700ml permitem que você faça mais suco de uma só vez.

Especificações técnicas

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