Descontinuado
HR1844
Bebidas e comidas caseiras num instante
Liquidificador e extrator de frutas de 300 W com dois ajustes de velocidade e pulsar, função QuickClean, unidade de lâminas removível, jarra de 1,5 L, filtro para frutas e os acessórios para triturar e cortar.
300W
Liquidificador de 1,5L
com triturador, filtro e moedor
Corta ingredientes com perfeição em segundos.
Triture qualquer ingrediente seco como café, ervas, temperos e cereais.
Exclusiva peneira de metal com microorifícios feita de aço inoxidável espreme até a última gota produzindo mais suco.
Críticas