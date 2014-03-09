Descontinuado
HQ6900/16
Cabeças CloseCut Flex & Float
Uso somente com fio
O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.
Para desempenho ideal, a cada dois anos, substitua as cabeças de corte do seu barbeador Philips pelo modelo HQ55.
Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.
3.9
de 5
9
Críticas
Ratodegravata
09/03/2014
Brasil
Muito bom
Este produto é muito bom, a pele demora um pouco a se adaptar com o barbeador.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
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Bango
28/05/2012
Brasil
Cumpre, e com qualidade, o seu objetivo.
Em pouco tempo você faz a barba. Corta rente e não irrita a pele. Se eu fizer com lâmina, tenho que ficar uns três dias sem fazer de novo, com este barbeador posso fazer a cada dois dias.
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eribeto
10/10/2011
Brasil
Pratico e eficiente
Aparelho pratico eficiente e duradouro, bateria muito duradoura, facil de transportar, facil de limpar
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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