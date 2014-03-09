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  • Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
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Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico para uso a seco

HQ6900/16

3.9
| (9) Críticas
Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço
Um barbear rente e confortável por um preço acessível. O sistema Reflex Action combinado com a tecnologia Levanta e Corta garante um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios

Lâminas CloseCut

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

  • Cabeças CloseCut Flex & Float

  • Uso somente com fio

Tecnologia Levanta e Corta

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.

Cabeças de reposição

Para desempenho ideal, a cada dois anos, substitua as cabeças de corte do seu barbeador Philips pelo modelo HQ55.

Sistema Autocontorno

Sistema Autocontorno

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

9

Críticas

2

09/03/2014

Brasil

Brasil

Muito bom

Este produto é muito bom, a pele demora um pouco a se adaptar com o barbeador.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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28/05/2012

Brasil

Brasil

Cumpre, e com qualidade, o seu objetivo.

Em pouco tempo você faz a barba. Corta rente e não irrita a pele. Se eu fizer com lâmina, tenho que ficar uns três dias sem fazer de novo, com este barbeador posso fazer a cada dois dias.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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10/10/2011

Brasil

Brasil

Pratico e eficiente

Aparelho pratico eficiente e duradouro, bateria muito duradoura, facil de transportar, facil de limpar

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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