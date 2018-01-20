Descontinuado
Modelagem perfeita a uma temperatura constante e suave
Graças às chapas Dual-Care™ com temperatura constante e à tecnologia EHD™, a chapa alisadora Philips ProCare protege o cabelo do superaquecimento
Placas em cerâmica
Distribuição do calor uniforme a 199 ºC
Condicionamento iônico
Tempo de aquecimento de 15 segundos
Use o condicionamento iônico para dar um brilho instantâneo aos cabelos. Os íons negativos eliminam a estática, condicionam o cabelo e fecham as cutículas para intensificar o brilho. O resultado é um cabelo extremamente brilhante, macio e sem frizz.
Graças à avançada tecnologia EHD+ da Philips, a distribuição do calor é feita de modo uniforme, mesmo a altas temperaturas, o que evita danos causados pelo excesso de calor, oferecendo proteção extra e ajudando a manter os cabelos saudáveis e brilhantes.
Esta prancha alisadora mantém uma temperatura constante. Graças ao aquecedor de alto desempenho, você pode alisar seu cabelo a uma temperatura mais suave e modelá-lo como desejar!
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
PedroEmiliano
20/01/2018
Brasil
Maravilhosa.
Comprei hoje e já me apaixonei por ela. Faço progressiva no cabelo e não dura muito, por isso comprei, pra dar uma ajuda no alisamento e para tirar o volume. Por ser uma prancha menor, pega meu cabelo de um jeito muito melhor, já que ele é curto. Sem falar no design que é lindo. Eu adorei e recomendo.
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Esta avaliação foi feita para HP8339/20 ProCare Straightener
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Gabriel20
11/09/2014
Brasil
Ótimo produto
Presenteei minha mãe com uma prancha dessa. Ela adorou o produto. Deixa o cabelo muito bonito e sem frizz; cabelos brilhosos e protegidos. O manual indica a temperatura mais adequada para cada tipo de cabelo e seguindo essas indicações, o cabelo fica perfeitamente liso e sem danificar. Além disso, a prancha esquenta rapidamente e o efeito liso nos cabelos é obtido ao passar apenas uma vez em cada mecha de cabelo. A prancha possui um ótimo custo x benefício. Minha mãe já até recomendou para as suas amigas.
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