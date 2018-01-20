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Descontinuado

Prancha alisadora ProCare

HP8339/20

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Modelagem perfeita a uma temperatura constante e suave

Graças às chapas Dual-Care™ com temperatura constante e à tecnologia EHD™, a chapa alisadora Philips ProCare protege o cabelo do superaquecimento

Ver todos os benefícios

Modelagem perfeita a uma temperatura constante e suave

  • Placas em cerâmica

  • Distribuição do calor uniforme a 199 ºC

  • Condicionamento iônico

  • Tempo de aquecimento de 15 segundos

Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Use o condicionamento iônico para dar um brilho instantâneo aos cabelos. Os íons negativos eliminam a estática, condicionam o cabelo e fecham as cutículas para intensificar o brilho. O resultado é um cabelo extremamente brilhante, macio e sem frizz.

Cabelo saudável com distribuição uniforme do calor: sem superaquecimento

Graças à avançada tecnologia EHD+ da Philips, a distribuição do calor é feita de modo uniforme, mesmo a altas temperaturas, o que evita danos causados pelo excesso de calor, oferecendo proteção extra e ajudando a manter os cabelos saudáveis e brilhantes.

Alisamento e tratamento eficaz a uma temperatura constante

Alisamento e tratamento eficaz a uma temperatura constante

Esta prancha alisadora mantém uma temperatura constante. Graças ao aquecedor de alto desempenho, você pode alisar seu cabelo a uma temperatura mais suave e modelá-lo como desejar!

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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20/01/2018

Brasil

Brasil

Maravilhosa.

Comprei hoje e já me apaixonei por ela. Faço progressiva no cabelo e não dura muito, por isso comprei, pra dar uma ajuda no alisamento e para tirar o volume. Por ser uma prancha menor, pega meu cabelo de um jeito muito melhor, já que ele é curto. Sem falar no design que é lindo. Eu adorei e recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8339/20 ProCare Straightener

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Esta avaliação foi feita para HP8339/20 ProCare Straightener

11/09/2014

Brasil

Brasil

Ótimo produto

Presenteei minha mãe com uma prancha dessa. Ela adorou o produto. Deixa o cabelo muito bonito e sem frizz; cabelos brilhosos e protegidos. O manual indica a temperatura mais adequada para cada tipo de cabelo e seguindo essas indicações, o cabelo fica perfeitamente liso e sem danificar. Além disso, a prancha esquenta rapidamente e o efeito liso nos cabelos é obtido ao passar apenas uma vez em cada mecha de cabelo. A prancha possui um ótimo custo x benefício. Minha mãe já até recomendou para as suas amigas.

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Esta avaliação foi feita para HP8339/00 Straightener

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