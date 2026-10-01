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Descontinuado

Prancha alisadora de

HP8325/00

Alisamento fácil com chapas extralargas

Projetada especialmente para cabelos longos e grossos, a nova prancha alisadora Essential Care com tratamento iônico contém chapas 40% mais largas que deixam o cabelo com o liso e o brilho que você deseja em pouco tempo, e sem agredir seu cabelo.

Ver todos os benefícios

Alisamento fácil com chapas extralargas

  • Pranchas extragrandes em cerâmica

  • Temperatura profissional de 210 ºC

  • Condicionamento iônico

Chapas largas para cabelos longos e grossos

Chapas largas para cabelos longos e grossos

As chapas 40% mais largas* permitem um melhor contato com o cabelo e ajudam a fazer alisamentos com um resultado perfeito e em menos tempo.

Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Use o condicionamento iônico para dar um brilho instantâneo aos cabelos. Os íons negativos eliminam a estática, condicionam o cabelo e fecham as cutículas para intensificar o brilho. O resultado é um cabelo extremamente brilhante, macio e sem frizz.

Temperatura de 210°C para excelentes resultados

Temperatura de 210°C para excelentes resultados

Esta alta temperatura permite que você mude o seu penteado, dando a aparência perfeita que você deseja.

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