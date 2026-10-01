Descontinuado
HP8325/00
Alisamento fácil com chapas extralargas
Projetada especialmente para cabelos longos e grossos, a nova prancha alisadora Essential Care com tratamento iônico contém chapas 40% mais largas que deixam o cabelo com o liso e o brilho que você deseja em pouco tempo, e sem agredir seu cabelo.
Pranchas extragrandes em cerâmica
Temperatura profissional de 210 ºC
Condicionamento iônico
As chapas 40% mais largas* permitem um melhor contato com o cabelo e ajudam a fazer alisamentos com um resultado perfeito e em menos tempo.
Use o condicionamento iônico para dar um brilho instantâneo aos cabelos. Os íons negativos eliminam a estática, condicionam o cabelo e fecham as cutículas para intensificar o brilho. O resultado é um cabelo extremamente brilhante, macio e sem frizz.
Esta alta temperatura permite que você mude o seu penteado, dando a aparência perfeita que você deseja.
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