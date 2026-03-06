Descontinuado
HP8321/00
Moderno e radiante com brilho
Especialmente desenvolvida para proporcionar rapidez e facilidade durante o uso, as chapas prolongadas da nova prancha alisadora Essential Care possibilitam o liso que você deseja em pouco tempo, e sem agredir seu cabelo.
Pranchas em cerâmica de turmalina
Pranchas mais longas (100 mm)
Temperatura profissional de 210 ºC
As pranchas mais longas de 100 mm permitem melhor contato com o cabelo para que você obtenha resultados perfeitos de alisamento de forma mais fácil e em menos tempo.
As placas podem ser travadas juntas para armazenamento fácil e seguro.
Compatível com 110 a 240 volts. Pode ser usado em qualquer lugar do mundo para onde você viaje.
Críticas