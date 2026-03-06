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  • Moderno e radiante com brilho
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Descontinuado

EssentialCarePrancha alisadora de

HP8321/00

Moderno e radiante com brilho

Especialmente desenvolvida para proporcionar rapidez e facilidade durante o uso, as chapas prolongadas da nova prancha alisadora Essential Care possibilitam o liso que você deseja em pouco tempo, e sem agredir seu cabelo.

Ver todos os benefícios

com chapas de 100 mm de comprimento

Moderno e radiante com brilho

  • Pranchas em cerâmica de turmalina

  • Pranchas mais longas (100 mm)

  • Temperatura profissional de 210 ºC

Pranchas longas de 100 mm para alisamento fácil e rápido

Pranchas longas de 100 mm para alisamento fácil e rápido

As pranchas mais longas de 100 mm permitem melhor contato com o cabelo para que você obtenha resultados perfeitos de alisamento de forma mais fácil e em menos tempo.

Função de travamento dos botões para armazenamento fácil e seguro

Função de travamento dos botões para armazenamento fácil e seguro

As placas podem ser travadas juntas para armazenamento fácil e seguro.

Voltagem universal para uso em qualquer parte do mundo

Voltagem universal para uso em qualquer parte do mundo

Compatível com 110 a 240 volts. Pode ser usado em qualquer lugar do mundo para onde você viaje.

Especificações técnicas

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