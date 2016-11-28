Descontinuado
HP6570/10
Pele lisinha em minutos - resultados duradouros
A cabeça extralarga e as pinças texturizadas do SatinPerfect removem mais pelos em um único movimento, proporcionando o máximo em depilação! Você deseja uma pele macia por até quatro semanas? Dedique apenas alguns minutos e sua pele ficará macia por semanas!
Um luxo para suas pernas
Os discos de cerâmica capturam com eficiência os pelos e impedem que até os mais finos deslizem pelos discos
A cabeça de depilação extralarga encontra e remove mais pelos em um único movimento proporcionando resultados duradouros e uma pele supermacia em poucos minutos
A barra de massagem vibratória estimula e suaviza a pele para uma depilação agradável
3.7
de 5
9
Críticas
Deyse
28/11/2016
Brasil
O SatinPerfect é muito prático
o depilador elétrico SatinPerfect traz o conforto de uma pele lisinha sempre que for necessário.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador
Sim, eu recomendo este produto
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PraViajante
01/02/2015
Brasil
muito bom!
Muito bom! Eu não conhecia e me depilava com gilete porque tinha medo da depilação com cera. No início doeu, mas depois me acostumei e agora não dói mais. Recomendo pela eficiência, praticidade, higiene e economia. Minhas pernas ficam macias após o uso, não irrita.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Cibele
28/05/2012
Brasil
O produto é ótimo
Esse produto é ótimo foi uma das melhores coisas que comprei, atingiu todas as minhas expectativas, muito fácil de usar e o resultado fica perfeito.
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador
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