Uso depilador Satinelli há 9 anos e o meu acabou de estragar. Comprei este modelo e é maravilhoso. O outro já era um dos melhores modelos, na época comprei o mais caro e nunca me arrependi. Este modelo é maior, mais veloz em 5 minutos depilo a perna inteira, e garanto que tenho muitos pelos. É 10 vezes melhor que o anterior, sendo que já estava satisfeita com ele. Também, dói menos e não uso o tal massageador, nem entendi como é rsrs... Para quem está iniciando a depilação com o parelho, dói mesmo! Depois de umas 4 ou 5 vezes que não vai doer mais tanto, apenas uma dorzinha super aturável, bem menos que depilar com cera. As vantagens para a cera é que é mais rápido, prático, higênico, vc mesma faz e ainda encrava menos para quem tem o problema. E sem hematomas. Não fico sem. A desvantagem, é que não retira 100% dos pelos pela raiz. E como tenho muito pelo, sempre fica alguns que crescem antes. Então, que nunca funcionou esse negócio de 4 semanas de pernas lisas. Para mim uma semana já preciso depilar novamente.