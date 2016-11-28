ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Foto única do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto

Descontinuado

SatinPerfectDepilador

HP6570/10

3.7

| (9) Críticas

Pele lisinha em minutos - resultados duradouros

A cabeça extralarga e as pinças texturizadas do SatinPerfect removem mais pelos em um único movimento, proporcionando o máximo em depilação! Você deseja uma pele macia por até quatro semanas? Dedique apenas alguns minutos e sua pele ficará macia por semanas!

Ver todos os benefícios

Pele lisinha em minutos - resultados duradouros

  • Um luxo para suas pernas

Discos de cerâmica que removem suavemente até os pelos mais finos

Discos de cerâmica que removem suavemente até os pelos mais finos

Os discos de cerâmica capturam com eficiência os pelos e impedem que até os mais finos deslizem pelos discos

Cabeça extralarga: remove mais pelos em um único movimento

Cabeça extralarga: remove mais pelos em um único movimento

A cabeça de depilação extralarga encontra e remove mais pelos em um único movimento proporcionando resultados duradouros e uma pele supermacia em poucos minutos

A barra de massagem vibratória estimula e suaviza a pele

A barra de massagem vibratória estimula e suaviza a pele para uma depilação agradável

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

9

Críticas

4
3
2

28/11/2016

Brasil

Brasil

O SatinPerfect é muito prático

o depilador elétrico SatinPerfect traz o conforto de uma pele lisinha sempre que for necessário.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador

01/02/2015

Brasil

Brasil

muito bom!

Muito bom! Eu não conhecia e me depilava com gilete porque tinha medo da depilação com cera. No início doeu, mas depois me acostumei e agora não dói mais. Recomendo pela eficiência, praticidade, higiene e economia. Minhas pernas ficam macias após o uso, não irrita.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador

28/05/2012

Brasil

Brasil

O produto é ótimo

Esse produto é ótimo foi uma das melhores coisas que comprei, atingiu todas as minhas expectativas, muito fácil de usar e o resultado fica perfeito.

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depilador

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.