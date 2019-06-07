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Descontinuado

Satinelle Ice PremiumDepilador

HP6517/00

4.9

| (9) Críticas | 100% recomendam este produto

Ultra-suave, ultra-rápido

Os discos de cerâmica removem os pelos pela raiz, deixando a pele macia e sedosa. O aplicador de gelo usa a propriedade anestesiante do gelo para refrescar a pele e dar uma sensação de alívio durante a depilação.

Ver todos os benefícios

Depilador com aplicador de gelo e sistema de massagem integrados

Ultra-suave, ultra-rápido

  • Sem fio

  • Com aplicador de gelo

  • e cabeça de corte

Aplicador de gelo premium com cabeça giratória

Aplicador de gelo premium com cabeça giratória

O aplicador de gelo patenteado suaviza a pele, reduzindo a sensação de desconforto da depilação. A cabeça articulada segue cada curva do seu corpo para uma depilação mais precisa.

Massagem Sônica com Aloe Vera

Massagem Sônica com Aloe Vera

Estimula suavemente a pele reduzindo ao mínimo a sensação de desconforto da remoção de pelos, tornando a depilação mais confortável.

Cabeça de depilação curvada

Cabeça de depilação curvada

Retira pelos de até meio milímetro para que você não precise esperar que cresçam totalmente para uma nova depilação.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.9

de 5

9

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
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07/06/2019

Brasil

Brasil

Porq saiu de linha?

Boa tarde!! Depois de dez anos usando o satinelli Ice Premium, o meu deu problema, claro muito tempo de uso.. estou a beira de um ataque de nervos pois, comprei o advanced q e o novo,no valor tmbm salgado mais de 500.00..enfim, o disco giratório dele e lento,, supondo que o antigo, girava em torno de três a quatro vezes mais rápido..resumindo devolvi porq pra mim não funciona ,meu pelos em algumas áreas são mais grossos.. e só o satinelli Ice Premium,, resolvia...estou muito triste pois , não sei como fazer, não sei qual seria o mais indicado,q realmente arranca os pelos pela.raiz..como era o antigo..por favor alguém q usou o satinelli Ice Premium, da empresa pode me indicar qual atenderia as minhas necessidades como ele..?? Agradeço e espero uma ajuda.. Muito obrigada Obs.quero continuar usando a marca Philips E peço q me respondam o mais rápido possível... Grata

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19/08/2015

Brasil

Brasil

Incrível

Possuo há mais de 7 anos, com uso frequente e nunca tive problema algum. Super recomendo.

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24/02/2013

Brasil

Brasil

Perfeito

Desempenho, facilidade e design são excelentes. Porém, não há muita vantagem em ser recarregável, pois o fio não atrapalha em nada. O aplicador de gelo fica derretendo, então molha a pele. Mas é ótimo. Tenho o meu a mais de 3 anos. Por mais que não uso a cabeça de raspar compensa ter.

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