Descontinuado
Ultra-suave, ultra-rápido
Os discos de cerâmica removem os pelos pela raiz, deixando a pele macia e sedosa. O aplicador de gelo usa a propriedade anestesiante do gelo para refrescar a pele e dar uma sensação de alívio durante a depilação.
Sem fio
Com aplicador de gelo
e cabeça de corte
O aplicador de gelo patenteado suaviza a pele, reduzindo a sensação de desconforto da depilação. A cabeça articulada segue cada curva do seu corpo para uma depilação mais precisa.
Estimula suavemente a pele reduzindo ao mínimo a sensação de desconforto da remoção de pelos, tornando a depilação mais confortável.
Retira pelos de até meio milímetro para que você não precise esperar que cresçam totalmente para uma nova depilação.
4.9
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
Lucilene26
07/06/2019
Brasil
Porq saiu de linha?
Boa tarde!! Depois de dez anos usando o satinelli Ice Premium, o meu deu problema, claro muito tempo de uso.. estou a beira de um ataque de nervos pois, comprei o advanced q e o novo,no valor tmbm salgado mais de 500.00..enfim, o disco giratório dele e lento,, supondo que o antigo, girava em torno de três a quatro vezes mais rápido..resumindo devolvi porq pra mim não funciona ,meu pelos em algumas áreas são mais grossos.. e só o satinelli Ice Premium,, resolvia...estou muito triste pois , não sei como fazer, não sei qual seria o mais indicado,q realmente arranca os pelos pela.raiz..como era o antigo..por favor alguém q usou o satinelli Ice Premium, da empresa pode me indicar qual atenderia as minhas necessidades como ele..?? Agradeço e espero uma ajuda.. Muito obrigada Obs.quero continuar usando a marca Philips E peço q me respondam o mais rápido possível... Grata
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BHGirl
19/08/2015
Brasil
Incrível
Possuo há mais de 7 anos, com uso frequente e nunca tive problema algum. Super recomendo.
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Andreza
24/02/2013
Brasil
Perfeito
Desempenho, facilidade e design são excelentes. Porém, não há muita vantagem em ser recarregável, pois o fio não atrapalha em nada. O aplicador de gelo fica derretendo, então molha a pele. Mas é ótimo. Tenho o meu a mais de 3 anos. Por mais que não uso a cabeça de raspar compensa ter.
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