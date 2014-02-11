Adquiri um Santinelle na década de 90, que durou anos fazendo uma ótima depilação, o motivo de sua aposentadoria foi somente pelo fato de que sua bateria não recarregava mais... Para procurar um novo com base na credibilidade adquirida nem pesquisei outras marcas e optei por este modelo recarregável como o meu antigo... E foi exatamente aí que as comparações começam, para fazer a depilação sem fio é praticamente impossível finalizar as duas pernas sem ter que colocar para carregar... Coisa que o outro fazia sem maiores problemas e com tempo de folga, os pêlos em muitos aspectos não são retirados pela raíz, se partem, e quando o são é necessário passar o depilador várias vezes na mesma região para limpá-la por completo, com o outro aparelho os pêlos não encravavam, já com este, mesmo fazendo a esfoliação isso acontece, o período entre uma depilação e outra com este aparelho também é menor, com o outro de dez a quinze, com este de quatro a sete, o único diferencial positivo entre o antigo e o atual é no que se diz respeito a dor... No mais, voltar a produzir coisas como as do passado não seria má ideia. Att Graziela Fresneda