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Descontinuado

Satinelle Ice PremiumDepilador

HP6511/00

3.3

| (4) Críticas

Extra-suave, ultra-rápido

Os discos de cerâmica removem os pelos pela raiz, deixando a pele macia e sedosa. Com este depilador recarregável, você pode se depilar a qualquer momento, em qualquer lugar!

Ver todos os benefícios

Depilador sem fio com sistema de massagem

Extra-suave, ultra-rápido

  • Sem fio

Massagem Sônica com Aloe Vera

Massagem Sônica com Aloe Vera

Estimula suavemente a pele reduzindo ao mínimo a sensação de desconforto da remoção de pelos, tornando a depilação mais confortável.

Cabeça de depilação lavável e fácil de limpar para melhor higienização

Cabeça de depilação lavável e fácil de limpar para melhor higienização

Discos hipoalergênicos com revestimento antibactericida

Discos hipoalergênicos com revestimento antibactericida

A cabeça de depilação apresenta discos hipoalergênicos, reduzindo o risco de irritação alérgica.

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Críticas

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3.3

de 5

4

Críticas

5
1

11/02/2014

Brasil

Brasil

Excelente produto

O custo vale a pena, ótimo investimento. Abandonei as depilações em salões...

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depilador

Sim, eu recomendo este produto

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06/09/2012

Brasil

Brasil

Comprador verificado

O PRODUTO É EXCELENTE, PORÉM INSATISFEITA, DEVIDO A FALTA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO.

O produto é excelente, porém fiquei insatisfeita, pois o meu produto está em casa, parado devido um problema na lamina, qual a Philips não disponibiliza peça para reposição. E a assistencia só aceita o aparelho em garantia. Mas o aparelho é maravilhoso.

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depilador

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10/10/2011

Brasil

Brasil

Produto não cumpre expectativas...

Adquiri um Santinelle na década de 90, que durou anos fazendo uma ótima depilação, o motivo de sua aposentadoria foi somente pelo fato de que sua bateria não recarregava mais... Para procurar um novo com base na credibilidade adquirida nem pesquisei outras marcas e optei por este modelo recarregável como o meu antigo... E foi exatamente aí que as comparações começam, para fazer a depilação sem fio é praticamente impossível finalizar as duas pernas sem ter que colocar para carregar... Coisa que o outro fazia sem maiores problemas e com tempo de folga, os pêlos em muitos aspectos não são retirados pela raíz, se partem, e quando o são é necessário passar o depilador várias vezes na mesma região para limpá-la por completo, com o outro aparelho os pêlos não encravavam, já com este, mesmo fazendo a esfoliação isso acontece, o período entre uma depilação e outra com este aparelho também é menor, com o outro de dez a quinze, com este de quatro a sete, o único diferencial positivo entre o antigo e o atual é no que se diz respeito a dor... No mais, voltar a produzir coisas como as do passado não seria má ideia. Att Graziela Fresneda

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depilador

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