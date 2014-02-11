Descontinuado
HP6511/00
Extra-suave, ultra-rápido
Os discos de cerâmica removem os pelos pela raiz, deixando a pele macia e sedosa. Com este depilador recarregável, você pode se depilar a qualquer momento, em qualquer lugar!
Sem fio
Estimula suavemente a pele reduzindo ao mínimo a sensação de desconforto da remoção de pelos, tornando a depilação mais confortável.
A cabeça de depilação apresenta discos hipoalergênicos, reduzindo o risco de irritação alérgica.
3.3
de 5
4
Críticas
Lilisbc
11/02/2014
Brasil
Excelente produto
O custo vale a pena, ótimo investimento. Abandonei as depilações em salões...
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depilador
Sim, eu recomendo este produto
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LUZIA
06/09/2012
Brasil
Comprador verificado
O PRODUTO É EXCELENTE, PORÉM INSATISFEITA, DEVIDO A FALTA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO.
O produto é excelente, porém fiquei insatisfeita, pois o meu produto está em casa, parado devido um problema na lamina, qual a Philips não disponibiliza peça para reposição. E a assistencia só aceita o aparelho em garantia. Mas o aparelho é maravilhoso.
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Grazif
10/10/2011
Brasil
Produto não cumpre expectativas...
Adquiri um Santinelle na década de 90, que durou anos fazendo uma ótima depilação, o motivo de sua aposentadoria foi somente pelo fato de que sua bateria não recarregava mais... Para procurar um novo com base na credibilidade adquirida nem pesquisei outras marcas e optei por este modelo recarregável como o meu antigo... E foi exatamente aí que as comparações começam, para fazer a depilação sem fio é praticamente impossível finalizar as duas pernas sem ter que colocar para carregar... Coisa que o outro fazia sem maiores problemas e com tempo de folga, os pêlos em muitos aspectos não são retirados pela raíz, se partem, e quando o são é necessário passar o depilador várias vezes na mesma região para limpá-la por completo, com o outro aparelho os pêlos não encravavam, já com este, mesmo fazendo a esfoliação isso acontece, o período entre uma depilação e outra com este aparelho também é menor, com o outro de dez a quinze, com este de quatro a sete, o único diferencial positivo entre o antigo e o atual é no que se diz respeito a dor... No mais, voltar a produzir coisas como as do passado não seria má ideia. Att Graziela Fresneda
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