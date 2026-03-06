Descontinuado
HP6491/00
Exclusivo sistema de depilação em cerâmica da Philips
Graças às propriedades anestesiantes do gelo e a um sistema de massagem integrado, o novo Satinelle Ice reduz de forma significativa o desconforto normalmente associado à depilação. O sistema de discos hipoalergênicos de cerâmica também age de modo suave em peles sensíveis.
Azul
O aplicador de gelo patenteado suaviza a pele, reduzindo a sensação de desconforto da depilação. A cabeça articulada segue cada curva do seu corpo para uma depilação mais precisa.
Segue as curvas do corpo para reduzir ao máximo o desconforto durante a depilação e proporcionar um efeito refrescante na pele.
Funciona com o aplicador de gelo para minimizar a sensação de desconforto da depilação.
Críticas