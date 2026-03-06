ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Foto única do produto

Descontinuado

Satinelle IceDepilador

HP6491/00

Exclusivo sistema de depilação em cerâmica da Philips

Graças às propriedades anestesiantes do gelo e a um sistema de massagem integrado, o novo Satinelle Ice reduz de forma significativa o desconforto normalmente associado à depilação. O sistema de discos hipoalergênicos de cerâmica também age de modo suave em peles sensíveis.

Ver todos os benefícios

Gelo e massagem para uma remoção de pelos mais suave

Exclusivo sistema de depilação em cerâmica da Philips

  • Azul

Aplicador de gelo

O aplicador de gelo patenteado suaviza a pele, reduzindo a sensação de desconforto da depilação. A cabeça articulada segue cada curva do seu corpo para uma depilação mais precisa.

Placa resfriadora giratória

Segue as curvas do corpo para reduzir ao máximo o desconforto durante a depilação e proporcionar um efeito refrescante na pele.

Sistema integrado de massagem

Funciona com o aplicador de gelo para minimizar a sensação de desconforto da depilação.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.