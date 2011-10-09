Descontinuado
Spa em casa
Apare, modele ou remova pelos indesejados do corpo e do rosto para um acabamento preciso e suave como a seda com este aparador de precisão superior.
Apare, modele
raspe e depile
Pode ser usado durante o banho e com a pele seca e é facilmente lavável.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Janaina
09/10/2011
Brasil
Recomendo este produto
Produto de fácil uso, eficiente ao que propõe. Talvez pudesse ser um pouco mais estreito para alcançar mais facilmente regiões como cantos e dobras do corpo. Minha crítica vai para o carregador de bateria que não acusa quando a bateria já está completamente carregada, então ficamos sem noção de quanto tempo é necessário deixar o produto conectado à tomada.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Body Perfect HP6379/00 Aparador para linha do biquíni
Sim, eu recomendo este produto
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Thais
09/10/2011
Brasil
Recomendo este produto
Produto de fácil uso, eficiente ao que propõe. Talvez pudesse ser um pouco mais estreito para alcançar mais facilmente regiões como cantos e dobras do corpo. Minha crítica vai para o carregador de bateria que não acusa quando a bateria já está completamente carregada, então ficamos sem noção de quanto tempo é necessário deixar o produto conectado à tomada.
Sim, eu recomendo este produto
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