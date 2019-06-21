Descontinuado
HP6375/00
Spa em casa
Apare, raspe ou remova pelos indesejados da virilha para um acabamento preciso e suave como a seda.
Apare, modele
raspe e depile
Pode ser usado durante o banho e com a pele seca e é facilmente lavável.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
3.7
de 5
11
Críticas
Fefeu
21/06/2019
Brasil
Top
Já tive este produto há anos atrás e adorava até que parou de funcionar e nunca mais achei dele.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Aparador para linha do biquíni
Sim, eu recomendo este produto
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Veruska
01/10/2012
Brasil
Comprador verificado
EU GOSTO E RECOMENDO
é O SEGUNDO QUE EU COMPRO E GOSTO MUITO. fAÇO A MAIOR PROPAGANDA PARA MINHAS AMIGAS.
Sim, eu recomendo este produto
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Alekxander
27/05/2012
Brasil
Ótimo produto!
Muito bom e prático de usar. As baterias duram bastante tempo.
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