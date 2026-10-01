Descontinuado
HP6373/00
Spa em casa
Apare, raspe ou remova pelos indesejados de toda a virilha para um acabamento preciso e suave como seda com este aparador de precisão superior.
Apare, modele e raspe
Aparador suave e preciso: apara os pelos, deixando-os com menos de 1 milímetro (apara pelos de até 0,6 mm).
Pente para aparar de maneira higiênica: cinco ajustes de altura dos pelos (2 a 10 mm) para você modelar a linha do biquíni com toda criatividade.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas