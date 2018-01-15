Descontinuado
Spa em casa
Modele a virilha da maneira que desejar com um acabamento prático, preciso e suave com este aparador de precisão.
Apare e modele
Aparador suave e preciso: apara os pelos, deixando-os com menos de 1 milímetro (apara pelos de até 0,6 mm).
Pente para aparar de maneira higiênica: cinco ajustes de altura dos pelos (2 a 10 mm) para você modelar a linha do biquíni com toda criatividade.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Milly
15/01/2018
Brasil
Produto prático
[Employee of philipsglobal] É bem eficiente e a mim não machucou , mas diferente da linha mais nova de aparadores da Philips,ele não vem com acessórios de deixar a pele lisinha e isso que gera a diferença na depilação.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Aparador para linha do biquíni
Sim, eu recomendo este produto
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Milly
15/01/2018
Brasil
Produto prático
[Employee of philipsglobal] É bem eficiente e a mim não machucou , mas diferente da linha mais nova de aparadores da Philips,ele não vem com acessórios de deixar a pele lisinha e isso que gera a diferença na depilação.
Sim, eu recomendo este produto
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