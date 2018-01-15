ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Foto única do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia detalhada do produto

Descontinuado

Bikini PerfectAparador para linha do biquíni

HP6371/00

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Spa em casa

Modele a virilha da maneira que desejar com um acabamento prático, preciso e suave com este aparador de precisão.

Ver todos os benefícios

Aparador de precisão superior, menos irritação

Spa em casa

  • Apare e modele

Aparador suave e preciso

Aparador suave e preciso

Aparador suave e preciso: apara os pelos, deixando-os com menos de 1 milímetro (apara pelos de até 0,6 mm).

Pente para aparar de maneira higiênica

Pente para aparar de maneira higiênica

Pente para aparar de maneira higiênica: cinco ajustes de altura dos pelos (2 a 10 mm) para você modelar a linha do biquíni com toda criatividade.

Pente prateado com íons para proteção higiênica

Pente prateado com íons para proteção higiênica

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

15/01/2018

Brasil

Brasil

Produto prático

[Employee of philipsglobal] É bem eficiente e a mim não machucou , mas diferente da linha mais nova de aparadores da Philips,ele não vem com acessórios de deixar a pele lisinha e isso que gera a diferença na depilação.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Aparador para linha do biquíni

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Aparador para linha do biquíni

15/01/2018

Brasil

Brasil

Produto prático

[Employee of philipsglobal] É bem eficiente e a mim não machucou , mas diferente da linha mais nova de aparadores da Philips,ele não vem com acessórios de deixar a pele lisinha e isso que gera a diferença na depilação.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Aparador para linha do biquíni

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Aparador para linha do biquíni

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.