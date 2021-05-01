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Descontinuado

SalonDry 'n StraightSecador de cabelos

HP4867/00

5

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Seque e modele seus cabelos com facilidade da raiz às pontas

Deseja secar os cabelos deixando-os com um acabamento liso e brilhante? O Secador Seca & Alisa 1.800 W oferece a potência da secagem iônica e um pente flutuante para penteados com acabamento perfeito.

Ver todos os benefícios

SalonDry 'n Straight

Seque e modele seus cabelos com facilidade da raiz às pontas

  • 1.800 W

  • Pente flutuante

  • Jato de íon

O pente alisador modela o cabelo com facilidade

O fluxo de ar é direcionado para o pente conforme ele desliza pelos cabelos, proporcionando um efeito lindo e liso com mais facilidade do que nunca. O pente pode ser usado para alisar com precisão ou fazer acabamentos no penteado.

O pente flutuante permite alisar da raiz às pontas

O pente flutuante segue os contornos do couro cabeludo e permite alisar os cabelos da raiz às pontas.

Secador 1.800 W para ótimos resultados

Secador 1.800 W para ótimos resultados

Este secador de 1.800 W produz o nível ideal de fluxo de ar e de potência de secagem para você obter ótimos resultados todos os dias.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

01/05/2021

Brasil

Brasil

Produto ótimo

Tenho esse produto a onze anos,e ele nunca deu problema.Porem,como já é antigo eu já esperava que pudesse dar algum defeito.E teve um dia que ele parou de funcionar, mais depois de 11 anos, e voltou a funcionar novamente.Infelizmente ñ encontro mais para compra e outro novo .Comprei um de outra marca da Philco e com 1 ano de uso parou de funcionar e voltou.Parabens a marca.

Prós

Durabilidade

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer

Data de uso 2019-05-01

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer

Data de uso 2019-05-01

11/03/2018

Brasil

Brasil

Muito bom

Fácil de usar, seca e alisa, excelente para quem quer secar cabelo sem fazer escova

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

08/11/2017

Brasil

Brasil

Excelente produto

Excelente Produto ,com certeza o melhor secador que ja usei

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer

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