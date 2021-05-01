Descontinuado
Seque e modele seus cabelos com facilidade da raiz às pontas
Deseja secar os cabelos deixando-os com um acabamento liso e brilhante? O Secador Seca & Alisa 1.800 W oferece a potência da secagem iônica e um pente flutuante para penteados com acabamento perfeito.
1.800 W
Pente flutuante
Jato de íon
O fluxo de ar é direcionado para o pente conforme ele desliza pelos cabelos, proporcionando um efeito lindo e liso com mais facilidade do que nunca. O pente pode ser usado para alisar com precisão ou fazer acabamentos no penteado.
O pente flutuante segue os contornos do couro cabeludo e permite alisar os cabelos da raiz às pontas.
Este secador de 1.800 W produz o nível ideal de fluxo de ar e de potência de secagem para você obter ótimos resultados todos os dias.
5.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
01/05/2021
Brasil
Produto ótimo
Tenho esse produto a onze anos,e ele nunca deu problema.Porem,como já é antigo eu já esperava que pudesse dar algum defeito.E teve um dia que ele parou de funcionar, mais depois de 11 anos, e voltou a funcionar novamente.Infelizmente ñ encontro mais para compra e outro novo .Comprei um de outra marca da Philco e com 1 ano de uso parou de funcionar e voltou.Parabens a marca.
Prós
Durabilidade
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer
Data de uso 2019-05-01
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer
Data de uso 2019-05-01
Nil8225
11/03/2018
Brasil
Muito bom
Fácil de usar, seca e alisa, excelente para quem quer secar cabelo sem fazer escova
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Analucia26
08/11/2017
Brasil
Excelente produto
Excelente Produto ,com certeza o melhor secador que ja usei
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/01 Hairdryer
Sim, eu recomendo este produto
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