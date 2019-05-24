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Descontinuado

SalonDry TravelSecador de cabelos para viagem

HP4829/00

4.5

| (8) Críticas | 88% recomendam este produto

Resultados profissionais em qualquer lugar

O secador SalonDry Travel de 2.000 W tem tudo o que você precisa para obter excelentes resultados, aonde quer que vá.

Ver todos os benefícios

Secador SalonDry Travel

Resultados profissionais em qualquer lugar

  • 2000W

  • Dobrável

  • Bivolt

Secador Profissional 2.000 W para resultados perfeitos

Secador Profissional 2.000 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2.000 W produz um fluxo de ar potente. A combinação entre potência e velocidade seca e modela seus cabelos com mais rapidez e facilidade.

2 ajustes de velocidade flexíveis para secagem cuidadosa

2 ajustes de velocidade flexíveis para secagem cuidadosa

Sevagem cuidadosa com 2 ajustes de velocidade flexíveis

Jato de ar frio para definir o penteado

Jato de ar frio para definir o penteado

O botão do jato de ar frio é uma função profissional indispensável que libera um fluxo de ar frio intenso. Ele pode ser usado após a modelagem para dar o toque final e definir o penteado.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.5

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

4
3
2

24/05/2019

Brasil

Brasil

o melhor secador portátil

Tenho ele há anos, e uso depois da natação, faz escova como se fosse um secador profissional só que portátil, leve e compacto... Gostaria de saber qual difusor é ideal para esse modelo de secador?

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Sim, eu recomendo este produto

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24/05/2019

Brasil

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o melhor secador portátil

Tenho ele há anos, e uso depois da natação, faz escova como se fosse um secador profissional só que portátil, leve e compacto... Gostaria de saber qual difusor é ideal para esse modelo de secador?

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15/01/2019

Brasil

Brasil

Secador excelente, em potencia e tamanho

Comprei o meu a alguns anos no paraguai e infelizmente queimou e nao tem mais peças pra reposição nem mesmo modelo pra compra. um pena! Comprei outro modelo de outra marca da mesma potencia, porém nao chega nem perto!

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