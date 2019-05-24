Descontinuado
Resultados profissionais em qualquer lugar
O secador SalonDry Travel de 2.000 W tem tudo o que você precisa para obter excelentes resultados, aonde quer que vá.
2000W
Dobrável
Bivolt
Este secador profissional de 2.000 W produz um fluxo de ar potente. A combinação entre potência e velocidade seca e modela seus cabelos com mais rapidez e facilidade.
Sevagem cuidadosa com 2 ajustes de velocidade flexíveis
O botão do jato de ar frio é uma função profissional indispensável que libera um fluxo de ar frio intenso. Ele pode ser usado após a modelagem para dar o toque final e definir o penteado.
4.5
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
Anacarla
24/05/2019
Brasil
o melhor secador portátil
Tenho ele há anos, e uso depois da natação, faz escova como se fosse um secador profissional só que portátil, leve e compacto... Gostaria de saber qual difusor é ideal para esse modelo de secador?
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Sim, eu recomendo este produto
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chrisishii
24/05/2019
Brasil
o melhor secador portátil
Tenho ele há anos, e uso depois da natação, faz escova como se fosse um secador profissional só que portátil, leve e compacto... Gostaria de saber qual difusor é ideal para esse modelo de secador?
Sim, eu recomendo este produto
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Marlice
15/01/2019
Brasil
Secador excelente, em potencia e tamanho
Comprei o meu a alguns anos no paraguai e infelizmente queimou e nao tem mais peças pra reposição nem mesmo modelo pra compra. um pena! Comprei outro modelo de outra marca da mesma potencia, porém nao chega nem perto!
Sim, eu recomendo este produto
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