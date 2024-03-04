Descontinuado
220°C
Cerâmica e nanodiamante
Os controles digitais de temperatura no display digital facilitam a escolha rápida da função necessária ou o ajuste da temperatura de modelagem. É possível selecionar a temperatura perfeita para o seu tipo de cabelo e para as suas necessidades. O resultado é uma modelagem perfeita com o toque de um botão.
Com a temperatura alta, você pode mudar o formato dos cabelos e ficar com um visual perfeito, como se tivesse acabado de sair do salão.
Os diamantes, além de serem os melhores amigos das mulheres, são também conhecidos como a superfície mais rígida da natureza. Por esse motivo, o diamante foi usado para otimizar as pranchas alisadoras em cerâmica. As avançadas pranchas alisadoras em cerâmica e nanodiamante oferecem o nível ideal de transferência de calor e uma superfície supermacia e resistente a arranhões para você obter um deslizar suave e cabelos lindos e brilhantes.
5.0
de 5
15
Críticas
93%
recomendam este produto
Kittyleeh
04/03/2024
Brasil
Melhor de todas
Tenho a minha a anos. Minha 2° chapinha da vida. E infelizmente ela parou de funcionar do nada, devo ter ela a mais de 15 anos. Procurando uma similar. Mais tá difícil
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Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
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Tete 1234
29/01/2022
Brasil
Uma pena não vender mais
Poxa, melhor prancha alisadora que já tive!! Uma pena não ter mais pois eu amava. Caçando alguém que tenha e queira vender pois ela vale todo investi-me
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Esta avaliação foi feita para Philips SalonStraight Sonic Prancha alisadora HP4666/01 Cerâmica e nanodiamante 220°C
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Julianna Laffuerg
21/05/2021
Brasil
Melhor prancha do mundo!
A melhor prancha do mundo! Passei 8 anos usando ela dia sim e no outro também.
Contras
Nenhuma
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comparação com o modelo HP4669/07