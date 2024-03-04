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Descontinuado

SalonStraight SonicPrancha alisadora de

HP4666/00

5
| (15) Críticas | 93% recomendam este produto
Resultados e velocidade profissionais
A Prancha Sonic combina uma tecnologia de vibração sônica com pranchas de nanodiamante e temperatura de 220ºC para alisamentos 30% mais rápidos e supersuaves.
Ver todos os benefícios

Prancha Sonic

Resultados e velocidade profissionais

  • 220°C

  • Cerâmica e nanodiamante

Controle digital de temperatura: resultados suaves em todos os tipos de cabelo

Controle digital de temperatura: resultados suaves em todos os tipos de cabelo

Os controles digitais de temperatura no display digital facilitam a escolha rápida da função necessária ou o ajuste da temperatura de modelagem. É possível selecionar a temperatura perfeita para o seu tipo de cabelo e para as suas necessidades. O resultado é uma modelagem perfeita com o toque de um botão.

Temperatura de 220°C para resultados perfeitos

Temperatura de 220°C para resultados perfeitos

Com a temperatura alta, você pode mudar o formato dos cabelos e ficar com um visual perfeito, como se tivesse acabado de sair do salão.

Placas em cerâmica e nanodiamante para um deslizamento extra-suave e cabelos brilhantes

Os diamantes, além de serem os melhores amigos das mulheres, são também conhecidos como a superfície mais rígida da natureza. Por esse motivo, o diamante foi usado para otimizar as pranchas alisadoras em cerâmica. As avançadas pranchas alisadoras em cerâmica e nanodiamante oferecem o nível ideal de transferência de calor e uma superfície supermacia e resistente a arranhões para você obter um deslizar suave e cabelos lindos e brilhantes.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

15

Críticas

93%

recomendam este produto

4
3
2
1

04/03/2024

Brasil

Brasil

Melhor de todas

Tenho a minha a anos. Minha 2° chapinha da vida. E infelizmente ela parou de funcionar do nada, devo ter ela a mais de 15 anos. Procurando uma similar. Mais tá difícil

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

29/01/2022

Brasil

Brasil

Uma pena não vender mais

Poxa, melhor prancha alisadora que já tive!! Uma pena não ter mais pois eu amava. Caçando alguém que tenha e queira vender pois ela vale todo investi-me

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips SalonStraight Sonic Prancha alisadora HP4666/01 Cerâmica e nanodiamante 220°C

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips SalonStraight Sonic Prancha alisadora HP4666/01 Cerâmica e nanodiamante 220°C

21/05/2021

Brasil

Brasil

Melhor prancha do mundo!

A melhor prancha do mundo! Passei 8 anos usando ela dia sim e no outro também.

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips SalonStraight Sonic Prancha alisadora HP4666/01 Cerâmica e nanodiamante 220°C

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Esta avaliação foi feita para Philips SalonStraight Sonic Prancha alisadora HP4666/01 Cerâmica e nanodiamante 220°C

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Avisos legais

  1. comparação com o modelo HP4669/07