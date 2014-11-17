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Depilador

HP2843/01

3.5

| (4) Críticas

Satinelle

O exclusivo sistema de depilação Philips remove os pelos pela raiz, deixando a sua pele lisinha e depilada por semanas. Após a depilação, os pelos nascem lisos e finos, tornando a depilação mais rápida e fácil.

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Satinelle

Exclusivo sistema de depilação Philips

O exclusivo sistema de depilação Philips remove os pelos pela raiz, deixando a sua pele lisinha e depilada por semanas. Após a depilação, os pelos nascem lisos e finos.

Cabeça de depilação lavável

Para uma higiene extra e fácil limpeza.

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Críticas

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3.5

de 5

4

Críticas

4
3
1

17/11/2014

Brasil

Brasil

Otimo

Tenho um comentário a fazer. Comprei o produto realmente é maravilhoso mas, agora estou precisando trocar a lamina e não encontro, gostaria de saber onde achar a lamina Satinelle hp-2843 ? Tá difícil !!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP2843/31 Depilador

Sim, eu recomendo este produto

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28/05/2012

Brasil

Brasil

Este produto possui excelente características.

Este produto é excelente. Muito prático, fácil de manipular e pode ser levado para qualquer lugar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP2843/01 Depilador

Sim, eu recomendo este produto

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24/09/2014

Brasil

Brasil

Muito limitado

Muito barulhento. Na maioria das passadas, somente corta os pelos, não os tirando pela raiz.

Esta avaliação foi feita para HP2843/31 Depilador

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