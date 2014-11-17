Descontinuado
HP2843/00
Satinelle
O exclusivo sistema de depilação Philips remove os pelos pela raiz, deixando a sua pele lisinha e depilada por semanas. Após a depilação, os pelos nascem lisos e finos, tornando a depilação mais rápida e fácil.
O exclusivo sistema de depilação Philips remove os pelos pela raiz, deixando a sua pele lisinha e depilada por semanas. Após a depilação, os pelos nascem lisos e finos.
Para uma higiene extra e fácil limpeza.
Escova para uma fácil limpeza e higiene perfeita
3.5
de 5
4
Críticas
IvanaMenininha
17/11/2014
Brasil
Otimo
Tenho um comentário a fazer. Comprei o produto realmente é maravilhoso mas, agora estou precisando trocar a lamina e não encontro, gostaria de saber onde achar a lamina Satinelle hp-2843 ? Tá difícil !!!
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Casm
28/05/2012
Brasil
Este produto possui excelente características.
Este produto é excelente. Muito prático, fácil de manipular e pode ser levado para qualquer lugar.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Jojo1105
24/09/2014
Brasil
Muito limitado
Muito barulhento. Na maioria das passadas, somente corta os pelos, não os tirando pela raiz.
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