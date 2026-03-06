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Avance CollectionAcessório da assadeira com grelha da Airfryer

HD9911/90

Grill Pan para Airfryer
Prepare peixes, carnes e legumes grelhados perfeitos e mais saudáveis usando a tecnologia Rapid Air combinada com a exclusiva superfície perfurada com ondulações! Graças ao revestimento antiaderente, o alimento não gruda, além de ser fácil de limpar.
Ver todos os benefícios

Frituras e grelhados saborosos sem grudar!

Grill Pan para Airfryer

  • Excelente para grelhar

  • Preparo versátil

  • Revestimento antiaderente

Superfície perfurada que proporciona o fluxo perfeito da tecnologia Rapid Air ao fazer grelhados

Descubra a nova forma de grelhar alimentos graças à superfície exclusiva da assadeira com grelha da Airfryer. Com a tecnologia Rapid Air, o alimento é cozido de maneira mais saudável, já que você usa um pouco ou nada de óleo. Além disso, o excesso de gordura escorre com facilidade por conta da superfície perfurada.

Panela de suporte antiaderente premium em que os alimentos não grudam

Com a superfície antiaderente, tirar seu alimento da grelha é tão fácil quanto colocá-lo. Com ela, sua carne é perfeitamente grelhada e você pode até mesmo preparar os mais delicados tipos de alimento, como peixe, legumes e verduras.

Com a superfície maximizada, você pode até mesmo grelhar um peixe inteiro

A superfície maximizada quando comparada com uma cesta comum permite que você frite ou grelhe um peixe inteiro, um grande bife ou grandes porções de verduras e legumes.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Ao assar peixe, em comparação com a cesta padrão da Philips Airfryer.