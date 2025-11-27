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Série 3000Chaleira

HD9350/91

5

| (17) Críticas | 100% recomendam este produto

Criada para durar

Uma chaleira elétrica durável em aço inoxidável seguro e próprio para alimentos, para uso diário confiável e durável. A Philips Walita traz 80+ anos de confiança e experiência a esta elegante chaleira elétrica de longa duração.

Ver todos os benefícios

Para uso diário confiável e durável

Criada para durar

  • Metal

  • Tampa automática

  • Indicador de luz

  • 1,7 l

Metal de aço inoxidável para alimentos (SUS304)

Peças de metal de aço inoxidável para alimentos (SUS304) para garantir uma xícara de água limpa e segura.

Filtro com microfuros que captura partículas minúsculas de calcário

Filtro com microfuros que captura partículas minúsculas de calcário

Um filtro com microfuros no bico captura partículas minúsculas de calcário que chegam a 200 mícrons para garantir uma xícara de água transparente.

Elemento de aquecimento plano para rápida fervura

Elemento de aquecimento plano para rápida fervura

Um elemento de aquecimento em aço inoxidável coberto garante rápida fervura e fácil limpeza.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

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de 5

17

Críticas

100%

recomendam este produto

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27/11/2025

Brasil

Brasil

Uso até pra preparar a água do banho do bebê

Uso para preparar o banho do bebê. Claro que misturo com fria depois, mas ajuda demais quando estou com pressa. O desligamento automático evita sustos. Muito prática para quem tem rotina corrida com criança.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Chaleira Elétrica Série 3000 HD9350/90

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27/11/2025

Brasil

Brasil

Minha mãe amou a praticidade

Dei de presente e ela ficou encantada. A abertura da tampa é grande, ela conseguiu lavar sem esforço. E a chaleira não fica pingando quando serve, detalhe bobo, mas pra minha mãe faz diferença.

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27/11/2025

Brasil

Brasil

Chega de usar panela pra ferver água!

Eu era do time que colocava água na panela e esperava… triste. Essa chaleira mudou tudo. É rápida, desligou sozinha no ponto certo. E gostei do indicador de água escondidinho atrás da alça, super discreto.

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Avisos legais

  1. 25% maior que a chaleira elétrica de metal Philips HD9320 normal