Criada para durar
Uma chaleira elétrica durável em aço inoxidável seguro e próprio para alimentos, para uso diário confiável e durável. A Philips Walita traz 80+ anos de confiança e experiência a esta elegante chaleira elétrica de longa duração.
Metal
Tampa automática
Indicador de luz
1,7 l
Peças de metal de aço inoxidável para alimentos (SUS304) para garantir uma xícara de água limpa e segura.
Um filtro com microfuros no bico captura partículas minúsculas de calcário que chegam a 200 mícrons para garantir uma xícara de água transparente.
Um elemento de aquecimento em aço inoxidável coberto garante rápida fervura e fácil limpeza.
5.0
de 5
17
Críticas
100%
recomendam este produto
Julia A
27/11/2025
Brasil
Uso até pra preparar a água do banho do bebê
Uso para preparar o banho do bebê. Claro que misturo com fria depois, mas ajuda demais quando estou com pressa. O desligamento automático evita sustos. Muito prática para quem tem rotina corrida com criança.
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Esta avaliação foi feita para Chaleira Elétrica Série 3000 HD9350/90
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Elza Maria S
27/11/2025
Brasil
Minha mãe amou a praticidade
Dei de presente e ela ficou encantada. A abertura da tampa é grande, ela conseguiu lavar sem esforço. E a chaleira não fica pingando quando serve, detalhe bobo, mas pra minha mãe faz diferença.
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Dorival U
27/11/2025
Brasil
Chega de usar panela pra ferver água!
Eu era do time que colocava água na panela e esperava… triste. Essa chaleira mudou tudo. É rápida, desligou sozinha no ponto certo. E gostei do indicador de água escondidinho atrás da alça, super discreto.
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25% maior que a chaleira elétrica de metal Philips HD9320 normal