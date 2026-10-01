Descontinuado
HD7686/90
Faça do seu jeito
Esta moderna cafeteira Philips combina excelência em aroma e design. Graças ao filtro de café integrado e ao controle de teor, você pode preparar o café do jeito que mais gosta.
Com jarra de vidro
Fabricado na Alemanha
Preto
A bomba de alta velocidade de sua cafeteira Philips preparará seu café mais rapidamente e com o aroma ideal de café.
Ajuste a intensidade do seu café em suave, médio ou forte.
A cafeteira Philips avisará o momento de remover as impurezas do aparelho. A remoção regular de impurezas garante o melhor sabor do café e evita o acúmulo de impurezas na água.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas