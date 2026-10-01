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Descontinuado

Pure EssentialsCafeteira

HD7686/30

Faça do seu jeito

Esta moderna cafeteira Philips HD7686/30 combina excelência em aroma e design. Graças ao filtro de café integrado e ao controle de teor, você pode preparar o café do jeito que mais gosta

Ver todos os benefícios

My Aroma Control para ajustar a intensidade de acordo com suas preferências

Faça do seu jeito

  • Com jarra de vidro

  • Fabricado na Alemanha

  • Branco

1.400 Watts

1.400 Watts

A bomba de alta velocidade de sua cafeteira Philips preparará seu café mais rapidamente e com o aroma ideal de café.

Controle de intensidade para ajustar o teor do seu café

Controle de intensidade para ajustar o teor do seu café

Ajuste a intensidade do seu café em suave, médio ou forte.

Indicador luminoso de descalcificação

A cafeteira Philips avisará o momento de remover as impurezas do aparelho. A remoção regular de impurezas garante o melhor sabor do café e evita o acúmulo de impurezas na água.

Especificações técnicas

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Críticas

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