Descontinuado
HD2686/90
Faça do seu jeito
Essa torradeira Philips HD2686/90 auxilia no preparo de torradas de qualquer tipo, graças às aberturas extralongas e extralargas. Os oito ajustes digitais de tostagem dão controle total para ter o pão crocante e tostado do jeito que você quiser.
Duas aberturas
Eletrônica com três funções
Preto
Abertura extralonga
Aberturas extralongas para acomodar todos os tipos de pão.
Aberturas extralargas e extraprofundas para acomodar seu pão.
Tosta por igual fatias finas ou grossas.
Críticas