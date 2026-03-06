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Descontinuado

Pure Essentials CollectionTorradeira

HD2686/90

Faça do seu jeito

Essa torradeira Philips HD2686/90 auxilia no preparo de torradas de qualquer tipo, graças às aberturas extralongas e extralargas. Os oito ajustes digitais de tostagem dão controle total para ter o pão crocante e tostado do jeito que você quiser.

Ver todos os benefícios

Torradeira para vários tipos de pães

Faça do seu jeito

  • Duas aberturas

  • Eletrônica com três funções

  • Preto

  • Abertura extralonga

Aberturas extralongas para acomodar todos os tipos de pão

Aberturas extralongas para acomodar todos os tipos de pão.

Aberturas extralargas e extraprofundas para acomodar seu pão

Aberturas extralargas e extraprofundas para acomodar seu pão.

Tosta por igual fatias finas ou grossas

Tosta por igual fatias finas ou grossas

Tosta por igual fatias finas ou grossas.

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