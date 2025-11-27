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Descontinuado

Hairclipper series 5000Aparador lavável

HC5610/15

4.2
| (52) Críticas | 85% recomendam este produto
Corte rápido e uniforme
Obtenha um corte de cabelo uniforme graças às tecnologias DualCut e Trim-n-Flow Pro. O novo pente evita que o cabelo de qualquer comprimento fique preso no pente, para que você possa terminar a modelagem em uma única passada.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados masculinos elétricos mais preferida do mundo1

O cabelo cortado é expelido para um corte 2 vezes mais rápido*

Corte rápido e uniforme

  • Tecnologia Trim-n-Flow PRO

  • 28 alturas (0,5 a 28 mm)

  • 75 min de uso sem fio/8 h de carga

  • 100% lavável

O cabelo cortado é expelido para um corte 2 vezes mais rápido*

O cabelo cortado é expelido para um corte 2 vezes mais rápido*

O design inovador do pente permite que os cabelos cortados sejam expelidos para longe das lâminas durante o uso, evitando que os cabelos longos fiquem presos no pente. Assim você pode começar e terminar seu corte sem interrupções.

Precisão máxima com lâminas duplas

Precisão máxima com lâminas duplas

O cortador de cabelos série 5000 da Philips conta com a avançada tecnologia DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.

Ajusta-se a diferentes opções de comprimento

Ajusta-se a diferentes opções de comprimento

Corte seu cabelo no comprimento exato que desejar com 2 pentes ajustáveis que cortam entre 3 mm e 28 mm em incrementos de 1mm, um pente para barba "por fazer" de 2 mm ou remova o pente para um corte mais rente de 0,5 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

52

Críticas

85%

recomendam este produto

27/11/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Superou as expectativas

Leve, prático, carrega rápido, a bateria tem uma excelente duração e versátil.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparador lavável

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28/10/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Super recomendo.

Produto de primeira qualidade, muito bom mesmo vale muito a compra.

Prós

Muito útil

Contras

Não tem

Sim, eu recomendo este produto

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12/09/2025

Brasil

Brasil

Aparelho fiel à descrição.

O aparelho é excelente e entrega tudo que promete. Estou precisando e um manual de instruções, pois perdi o que veio na caixa. Como faço para conseguir? Está disponível em algum lugar?

Prós

Fácil de utilizar.

Contras

Não vi nenhuma.

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Pesquisa online com 16.003 homens, usuários de aparelhos de cuidado elétrico, realizada em 2024 

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