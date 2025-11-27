Descontinuado
Tecnologia Trim-n-Flow PRO
28 alturas (0,5 a 28 mm)
75 min de uso sem fio/8 h de carga
100% lavável
O design inovador do pente permite que os cabelos cortados sejam expelidos para longe das lâminas durante o uso, evitando que os cabelos longos fiquem presos no pente. Assim você pode começar e terminar seu corte sem interrupções.
O cortador de cabelos série 5000 da Philips conta com a avançada tecnologia DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.
Corte seu cabelo no comprimento exato que desejar com 2 pentes ajustáveis que cortam entre 3 mm e 28 mm em incrementos de 1mm, um pente para barba "por fazer" de 2 mm ou remova o pente para um corte mais rente de 0,5 mm.
4.2
de 5
52
Críticas
85%
recomendam este produto
Chrissjp
27/11/2025
Brasil
Comprador verificado
Superou as expectativas
Leve, prático, carrega rápido, a bateria tem uma excelente duração e versátil.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparador lavável
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Pernambuco
28/10/2025
Brasil
Comprador verificado
Super recomendo.
Produto de primeira qualidade, muito bom mesmo vale muito a compra.
Prós
Muito útil
Contras
Não tem
Sim, eu recomendo este produto
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Claudinho67
12/09/2025
Brasil
Aparelho fiel à descrição.
O aparelho é excelente e entrega tudo que promete. Estou precisando e um manual de instruções, pois perdi o que veio na caixa. Como faço para conseguir? Está disponível em algum lugar?
Prós
Fácil de utilizar.
Contras
Não vi nenhuma.
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Pesquisa online com 16.003 homens, usuários de aparelhos de cuidado elétrico, realizada em 2024
Em comparação ao seu antecessor Philips
Limpe apenas com água