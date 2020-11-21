Descontinuado
Lâminas em aço inoxidável
13 ajustes de comprimento
75min de uso s/ fio após 8h de carga
Estojo, tesoura e pente para a barba
Nosso aparador Philips com pente para aparar inovador foi projetado para evitar que o cabelo fique preso. Assim, você pode cortar o próprio cabelo do começo ao fim, sem interrupções.
O Philips Hairclipper 3000 conta com a avançada tecnologia DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.
As lâminas de aço autoafiadoras são projetadas para serem incrivelmente duradouras. Mesmo depois de 5 anos, elas cortam com a mesma precisão e precisão do primeiro uso.
4.0
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Denny20
21/11/2020
Brasil
Comprador verificado
Ótimo Produto!
Corte afiado e muito potente , produto de qualidade !
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparador
Sim, eu recomendo este produto
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Patylly
21/12/2018
Brasil
Excelente produto. Leve, fácil manuseio e precisão no corte.
Produto excelente! Cumpre o q promete. Leve, fácil manuseio e precisão no corte. Não acumula cabelo na lâmina e não precisa de lubrificação e ajustes para utilização.
Sim, eu recomendo este produto
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durnod
20/09/2018
Brasil
Top
[Employee of philipsglobal] Excelente máquina, pouco ruído, funcional e cumpre o que promete!
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Pesquisa online com 16.003 homens, usuários de aparelhos de cuidado elétrico, realizada em 2024
Corte mais rápido sem entupimento: testado em comprimentos de cabelo de até 19 mm, em comparação com o pente anterior
Corta 2 vezes mais rápido, em comparação com o modelo anterior da Philips