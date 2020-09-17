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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3520/15

4.4
| (7) Críticas | 86% recomendam este produto
Corte fácil e uniforme
Corte seu cabelo de maneira rápida e fácil. Com a tecnologia DualCut de lâminas autoafiadas, o corte é duas vezes mais rápido*. A tecnologia Trim-n-Flow tem um pente projetado para evitar o entupimento, assim você finaliza seu estilo de uma só vez.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados masculinos elétricos mais preferida do mundo1

Corte mais rápido sem entupimento*

Corte fácil e uniforme

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 13 ajustes de comprimento

  • 75min de uso s/ fio após 8h de carga

Tecnologia Trim-n-Flow para corte contínuo

Tecnologia Trim-n-Flow para corte contínuo

Nosso aparador Philips com pente para aparar inovador foi projetado para evitar que o cabelo fique preso. Assim, você pode cortar o próprio cabelo do começo ao fim, sem interrupções.

Precisão máxima com lâminas duplas

Precisão máxima com lâminas duplas

O Philips Hairclipper 3000 conta com a avançada tecnologia DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

As lâminas de aço autoafiadoras são projetadas para serem incrivelmente duradouras. Mesmo depois de 5 anos, elas cortam com a mesma precisão e precisão do primeiro uso.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

4
3
2

17/09/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Atendeu minhas expectativa, muito bom o aparelho,!

Produto de ótima qualidade! Leve e fácil de manusear e limpar

Prós

Corte preciso

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparador

Sim, eu recomendo este produto

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04/08/2020

Brasil

Brasil

gostei do produto

Utilizei o produto e não tenho do que reclamar, pelo custo beneficio valeu muito ter comprado

Prós

Fácil de manuseiar

Contras

não é lavavel

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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22/04/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Atendeu minhas expectativas !

Depois do modelo anterior achei fiquei com duvidas quanto a este modelo, mas agora acredito que muitos problemas que haviam no antecessor, foram resolvidos agora, como acúmulo de cabelo no pente ao cortar, bateria acabava durante o uso, acabamento não era exato!

Prós

Bateira cumpre o tempo proposto e laminas são bem afiadas

Contras

Deveria apagar a luz de carga quando estivesse completa!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparador

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Pesquisa online com 16.003 homens, usuários de aparelhos de cuidado elétrico, realizada em 2024 

  1. Corte mais rápido sem entupimento: testado em comprimentos de cabelo de até 19 mm, em comparação com o pente anterior

  2. Corta 2 vezes mais rápido, em comparação com o modelo anterior da Philips