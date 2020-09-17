Descontinuado
Lâminas em aço inoxidável
13 ajustes de comprimento
75min de uso s/ fio após 8h de carga
Nosso aparador Philips com pente para aparar inovador foi projetado para evitar que o cabelo fique preso. Assim, você pode cortar o próprio cabelo do começo ao fim, sem interrupções.
O Philips Hairclipper 3000 conta com a avançada tecnologia DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.
As lâminas de aço autoafiadoras são projetadas para serem incrivelmente duradouras. Mesmo depois de 5 anos, elas cortam com a mesma precisão e precisão do primeiro uso.
4.4
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
Dodo2020
17/09/2020
Brasil
Comprador verificado
Atendeu minhas expectativa, muito bom o aparelho,!
Produto de ótima qualidade! Leve e fácil de manusear e limpar
Prós
Corte preciso
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparador
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dodo1010
04/08/2020
Brasil
gostei do produto
Utilizei o produto e não tenho do que reclamar, pelo custo beneficio valeu muito ter comprado
Prós
Fácil de manuseiar
Contras
não é lavavel
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22/04/2020
Brasil
Comprador verificado
Atendeu minhas expectativas !
Depois do modelo anterior achei fiquei com duvidas quanto a este modelo, mas agora acredito que muitos problemas que haviam no antecessor, foram resolvidos agora, como acúmulo de cabelo no pente ao cortar, bateria acabava durante o uso, acabamento não era exato!
Prós
Bateira cumpre o tempo proposto e laminas são bem afiadas
Contras
Deveria apagar a luz de carga quando estivesse completa!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparador
Sim, eu recomendo este produto
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Pesquisa online com 16.003 homens, usuários de aparelhos de cuidado elétrico, realizada em 2024
Corte mais rápido sem entupimento: testado em comprimentos de cabelo de até 19 mm, em comparação com o pente anterior
Corta 2 vezes mais rápido, em comparação com o modelo anterior da Philips