Descontinuado
FM64FD180D/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
64GB
Edição Star 2.0
Embalagem com 2 unidades
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.
As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.