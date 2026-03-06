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Descontinuado

Unidade flash USB

FM64FD180D/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque arquivos num instante!

Fácil de usar — Plug and play!

  • 64GB

  • Edição Star 2.0

  • Embalagem com 2 unidades

Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

Tampa protectora integrada para a sua conveniência

Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 268.2 kB
  • 24 August 2026

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